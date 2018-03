Οι πρόσφατες αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο οριστικής ψηφιακής μετάβασης στην Ελληνική Επικράτεια...

Νέα Ενημέρωση 20/05/

2017:

Νέα

Ενημέρωση 20/05/17:

Οι δίαυλοι συχνοτήτων του νέου χάρτη συχνοτήτων για την οριστική ψηφιακή μετάβαση της χώρας...

Oι πιο πρόσφατες αλλαγές στο εθνικό και περιφερειακό τοπίο πρόσβασης μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρύεκπομπής...

Και o Alpha HD εκπέμπει πλέον δοκιμαστικά σε υψηλή ευκρίνεια μέσω της

Digea

: Έναρξη του περιφερειακού δικτύου "

" μέσω της Digea, μετά τη διακοπή λειτουργίας του περιφερειακού δικτύου "MTV Greece" στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής...

: Το νεόφερτο κανάλι "

" εκπέμπει μέσω της Digea στην ευρύτερη περιοχή της

Περισσότερα αναλυτικά ψηφιακά τηλεοπτικά τοπία της χώρας...

(0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

(2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Κεντρική Μακεδονία

(3) Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

(4) Θεσσαλία - Σποράδες

(5) Βορειοανατολική Στερεά Ελλάδα

(6) Δυτική Μακεδονία

(7)Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Νησιωτική Χώρα Ιονίου...

(8) Πελοπόννησος

(9) Κυκλάδες

(10) Κρήτη

(11) Νησιωτική Χώρα ΝΑ Αιγαίου

(12) Νησιωτική Χώρα ΒΑ Αιγαίου

Οι πρόσφατες αλλαγές στο εθνικό και περιφερειακό τοπίο της χώρας, πρόσβασης μέσω της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής...Nicolas A....: Οι πιλοτικές εκπομπέςτηςσε(Ξυλόκαστρο, Ναύπλιο και Πεταλίδι), ενεργοποιήθηκαν με τις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: Toεπέστρεψε στη θέση του περιφερειακού καναλιούPontos TV, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (μέσω της Digea)....: Μαύρη οθόνη για το περιφερειακό κανάλι(πρώην Δίον TV), στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (μέσω της Digea)....: Το μεγάλο κέντρο εκπομπήςενεργοποίησε ηστηγια τοτης μπουκέτο Πανελλαδικής Εμβέλειας "", στοκαι σε SFN δίκτυο με το κέντρο εκπομπής Άγιος Αθανάσιος Καστοριάς...Το περιφερειακό παιδικό κανάλιβρίσκεται σε κινητικότητα επέκτασης του με παραρτήματα και σε άλλες περιφερειακές ζώνες της χώρας (μέσω της Digea), ξεκινώντας από τη Θεσσαλία με το(πρώην Ζευς TV)... Ενώ και στη Κεντρική Μακεδονία, το Nickelodeon+ έχει ήδη ανταγωνιστή μέσω τουπου μεταδίδει τον αντίστοιχο προγραμματισμό του Smile (+)...: Tοεπέστρεψε στο ψηφιακό μπουκέτο περιφερειακών καναλιών Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Digea (Θεσσαλονίκηστο, και Χαλκιδική στο)...: Tοτου πρώτου μπουκέτου της ΕΡΤ "καιενεργοποιήθηκεσεστην ευρύτερη περιοχή τηςστο, ("από το Κ.Ε. Χορτιάτη θέση Ραντάρ"), προφανώς σε SFN δίκτυο με το Κέντρο Εκπομπής Πολύγυρου, εξυπηρετώντας παράλληλα και τη πίσω πλευρά Χορτιάτη του νομού Θεσσαλονίκης...: Και τα Κέντρα Εκπομπής στην ευρύτερη περιοχή τουκαι", εκπέμπουν πλέον δοκιμαστικά και σε υψηλή ευκρίνεια μέσω τηςτις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: Το Κέντρο ΕκπομπήςΘεσσαλονίκης σεμε το Κέντρο Εκπομπής Χορτιάτη από την ΕΡΤ (στο δίαυλο 24)... Ας ελπίσουμε ότι αυτή ενεργοποίηση θα επιφέρει τοκαι στη γειτονική πεδινή περιοχή του(εάν και εφόσον δεν αποτελεί φυσικό εμπόδιο ο λόφος του), όπως συμβαίνει με τα κέντρα εκπομπής "Χορτιάτη και Φιλίππειο"... Μια περιοχή που εν όψει Ολυμπιάδας καλύπτετε μόνο με τηνεκπομπή τηςστο δίαυλο 36 (και των ιδιωτικών καναλιών "Mega 63/Star 61/Alpha 50/ANT1 65/ΣΚΑΙ 47"), από το ομώνυμο βοηθητικόκέντρο εκπομπής εν έτη 2016…: Ηβρίσκετε σεβοηθητικών αναλογικών κέντρων εκπομπής (μικρής ισχύος), μεσε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στα πλαίσια του ρόλου της ως δημόσιου φορέα καθολικής πρόσβασης... Σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας πουτης ΕΡΤ κρίνετε αναγκαίο για τους πολίτες να κάνουν(αυτόματης σάρωσης) στοντης τηλεόρασης τους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στοτης ΕΡΤ "...: Ενεργοποίηση ψηφιακού σήματος από την ΕΡΤ στους οριστικούς διαύλους συχνοτήτων και τα κέντρα ευρυεκπομπής της ευρύτερης περιοχής: "(33),(33),(22),(22),(22),(26),(26),(24),(26),(26) και(26)": Και το Κέντρο Εκπομπής τηςστην Κεντρική Μακεδονία εκπέμπει πλέον δοκιμαστικά και σε υψηλή ευκρίνεια μέσω τηςτις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: To περιφερειακό κανάλι "", μετονομάστηκε σε "" και εκπέμπει μέσω της Digea στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής...: To περιφερειακό κανάλι της Ρόδου ", εγκατέλειψε την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, για να περάσει σε αποκλειστική εκπομπή μέσω διαδικτύου (σε Smart TV, PC, LapTop, Smartphones και Tablets)...: To περιφερειακό κανάλι της Κρήτης "" (με έδρα τα Χανιά ), διέκοψε την λειτουργία του από την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και πλέον δεν εκπέμπει μέσω του δικτύου ευρυεκπομπής της Digea...: Το περιφερειακό κανάλι της Δυτικής Μακεδονίας "" (Γρεβενά), επανήλθε και εκπέμπει μέσω της Digea, ενώ μετονομάστηκε σε "" και συνεργάζεται με το εκκλησιαστικό κανάλι ""...: Hενεργοποιήθηκε από τοστην ευρύτερη περιοχή τηςμέσω τουκαι το SFN δίκτυο της ΕΡΤ στη Κεντρική Μακεδονία...: Οι πρώτες πιλοτικές εκπομπέςτηςσε(Οχθωνιά, Πράσινο) και(Πολύγυρος), με τις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: Hενεργοποιήθηκε από τοστην ευρύτερη βορειοδυτική περιοχή των Γιαννιτσών μέσω τουκαι το SFN δίκτυο της ΕΡΤ στη Κεντρική Μακεδονία...: Οι πρώτες πιλοτικές εκπομπέςτηςσε(Χορτιάτη, Φιλίππειο), με τις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: Οι πρώτες πιλοτικές εκπομπέςτηςμόνο στην σε(Πάρνηθα, Υμηττός, Αίγινα, Στυρα), με τις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: Οι πρώτες πιλοτικές εκπομπέςτηςσε(Πάρνηθα, Υμηττός, Αίγινα) και(Χορτιάτη, Φιλίππειο), Πελοπόννησος (Αρόη), Θεσσαλία (Δοβρουτσι) και Ανατολική Μακεδονία/Θράκη (Θάσος), με τις υπηρεσίες πανελλαδικών καναλιών ""...: Tα περιφερειακά κανάλια της Πελοποννήσου "(Αργολίδας) και "" (Σπάρτης), εγκατέλειψαν την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, για να περάσουν σε αποκλειστική εκπομπή μέσω διαδικτύου (σε Smart TV, PC, LapTop, Smartphones και Tablets)...: Μετονομασία για το κανάλι της"BeeChannel" σε "", μετά την ένταξη στο δίκτυο της Hellasnet...: Το Θεσσαλικό περιφερειακό κανάλι "" επέστρεψε και εκπέμπει πλέον μέσω της Digea και την ευρύτερη περιοχή της...: Η Τηλεόραση Δυτικής Μακεδονίας "" (Γρεβενά), σταμάτησε να εκπέμπει μέσω της Digea, "αποτελώντας το δεύτερο Switch Off περιφερειακού καναλιού στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας"...: Δεύτερη μετονομασία για το κανάλι "" σε ""(πρώην Δίον TV), στην ευρύτερη περιοχή της(συμπεριλαμβανομένου και της), μέσω της Digea ... Επίσης το περιφερειακό κανάλι της Χαλκιδικής "", σταμάτησε να εκπέμπει μέσω της Digea συνεχίζοντας τη δραστηριότητα του μέσω διαδικτύου...Με βάση το πρόσφατοΛειτουργίαςΕγκαταστάσεωντης, με κύριο σκοπό και πεδίο εφαρμογής τη διαδικασία εγκατάστασης τους και τηνλειτουργία για τη πληρέστερηκαι μεταφορά των περιεχομένωντηλεοπτικών σταθμώνς Ζώνης (ΠΖ)... Ηπροχώρησε ικανοποιώντας τοτωνεκπέμπουν πλέον και από το κέντρο εκπομπής "" (από τους διαύλους ευρυεκπομπήςκαισε δίκτυομε το κέντρο εκπομπής ""), καλύπτοντας συμπληρωματικά την ευρύτερη περιοχή της... Παράλληλα στο 2ο πολυπλέκτη τηςδεν εκπέμπει το κανάλι "Max TV", ενώ εντάχτηκε το εκκλησιαστικό κανάλι ""...: Το νεόφερτο κανάλι "" εκπέμπει μέσω της Digea στην ευρύτερη περιοχή της...: Η διαμάχη ευρύεκπομπής των περιφερειακών καναλιών της Αττικής "" και "", επιλύθηκε προσωρινά με τη ταυτόχρονη εκπομπή και των δυο καναλιών μέσω της Digea...: Το περιφερειακό κανάλι της Δυτικής Μακεδονίας "" (Γρεβενά), σταμάτησε να εκπέμπει μέσω της Digea, "αποτελώντας το πρώτο Switch Off περιφερειακού καναλιού στην ψηφιακή εποχή τηλεόρασης"...Nicolas A.