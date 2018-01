To Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στην COSMOTE TV

Τοπαρουσιάζει ένα εκπληκτικό κονσέρτο κλασικής μουσικής με την Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, κινηματογραφημένο σε εκκλησία της Αμβέρσας. Η Ιστορία περιλαμβάνει μια επιλογή με ακούσματα από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα, υπό την διεύθυνση του Leonid Adamopoulos, και θα ολοκληρωθεί σε 4 μέρη: The Birth in Bethlehem, The Crime of Herodes, The Travel of the Three Kings και Epilogue. (23 /12, 20:30).