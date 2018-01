Οι πολυαναμενόμενες σειρές Taboo & Emerald City κάνουν πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Το

Taboo

βασίζεται σε μία ιδέα του ίδιου του Τομ Χάρντι και του πατέρα του, συγγραφέα Τσιπς Χάρντι, ενώ το σενάριο υπογράφει μαζί τους ο Στίβεν Νάιτ (

Peaky

Blinders

,

Locke

). Τα 4 πρώτα επεισόδια έχει σκηνοθετήσει ο Κρίστοφερ Νάιχολμ του The Killing. Μεταξύ των

executive

producers

είναι και ο Ρίντλεϊ Σκοτ. Παραγωγός

της

σειράς

είναι

ο

Τιμ

Μπρίκνελ

(The Two Faces of January, Breaking and Entering).