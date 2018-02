FOX και Fox Life Highlights: Πρεμιέρες Φεβρουαρίου και σε High Definition...

LEGION

Η νέα σειρά του Noah Hawley σε συμπαραγωγή FX Productions και Marvel Television, στο FOX λιγότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική!

Πρεμιέρα στο FOX - ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 22:40

Το «Legion», βασισμένο στο ομώνυμο κόμικ της Marvel, αφηγείται την ιστορία του David Haller (Dan Stevens), που είχε διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια ως παιδί και μπαινοβγαίνει σε ψυχιατρικές κλινικές όλη του τη ζωή. Τώρα, στα 30 του και έχοντας μπει σε ίδρυμα για μια ακόμα φορά, ο David περνάει τον χρόνο του δίπλα στην φλύαρη φίλη του Lenny (Aubrey Plaza), η οποία παρά τον αιώνιο εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, διατηρεί ακόμα την αισιοδοξία της και πιστεύει ότι η ζωή πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο.

Η ζωή του David αναστατώνεται μετά την άφιξη της Syd (Rachel Keller), μιας όμορφης και προβληματικής νέας ασθενούς, καθώς μέσα από την σχέση που αναπτύσσουν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πιθανότητα οι φωνές που ακούει και τα οράματα που βλέπει να είναι αληθινά. Με αυτές τις σκέψεις να τον στοιχειώνουν, δραπετεύει από το νοσοκομείο και μαζί με τη Syd βρίσκουν τη Melanie Bird (Jean Smart), μια τρυφερή αλλά απαιτητική ψυχολόγο με κοφτερό μυαλό και αντισυμβατικές μεθόδους. Μαζί με την ομάδα της, τον Ptonomy (Jeremie Harris), την Kerry (Amner Midthunder) και τον Cary (Bill Irwin), πρόκειται να οδηγήσει τον David σε έναν απίστευτο κόσμο με νέες δυνατότητες.





#TGIT

H «καυτή» prime-time ζώνη της Πέμπτης επιστρέφει με νέα επεισόδια των πιο δυνατών σειρών, back-to-back.

Πρεμιέρα στο FOX life - ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 21:00

Η ζώνη #TGIT (Thank God It’s Thursday) επιστρέφει και μαζί της επιστρέφουν τα νέα επεισόδια των κορυφαίων δραματικών σειρών της δημιουργού Shonda Rhimes. Οι σειρές «Grey’s Anatomy», «Scandal» και «How to Get Away with Murder» θα προβάλλονται back-to-back, λίγες μόλις μέρες μετά την επίσημη προβολή τους στην Αμερική. Η ζώνη #TGIT ξεκινάει με το δεύτερο μισό του 13ου κύκλου του «Grey’s Anatomy», και μετά την αποκάλυψη της Jo (Camilla Cuddington) στον Alex (Justin Chambers) ότι είναι παντρεμένη. Ο Alex πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση και η Meredith (Ellen Pompeo) είναι αποφασισμένη να τον στηρίξει.

Η ζώνη συνεχίζεται με την επιστροφή του «Scandal» με την πρεμιέρα του 6ου κύκλου της σειράς. Ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Αμερικής; Η Mellie Grant (Bellamy Young) υπό την καθοδήγηση της Olivia Pope (Kerry Washington) ή ο Frankie Vargas (Ricardo Chavira) με δεξί του χέρι τον Cyrus Beene (Jeff Perry); Η ζώνη ολοκληρώνεται με το δεύτερο μέρος του 3ου κύκλου του δικηγορικού δράματος «How to Get Away with Murder» για να μας αποκαλύψει τι συνέβη στο σπίτι της Annalize Keading (Viola Davis). Όλες οι απαντήσεις στα νέα επεισόδια της καυτής ζώνης #TGIT!





THE WALKING DEAD 7 - B’ ΜΈΡΟΣ

Πρεμιέρα στο FOX - ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 22:45

Στα πρώτα επεισόδια του 7ου κύκλου, ο Rick (Andrew Lincoln) και η ομάδα του διασπάστηκαν από τον Negan (Jeffrey Dean Morgan), αναγκάστηκαν να βρεθούν κάτω από τον έλεγχό του και πείστηκαν με βίαιο τρόπο να ζήσουν με τους κανόνες του. Ο υπόλοιπος μισός κύκλος επικεντρώνεται στην προετοιμασία για μάχη και στη συγκέντρωση προμηθειών και ανθρώπων για την ολοκληρωτική καταστροφή του Negan. Η ομάδα του Rick θα ανακαλύψει για ακόμα μία φορά ότι ο κόσμος δεν είναι αυτός που πίστευαν. Είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ότι έχουν δει μέχρι τώρα. Αν και έχουν μόνο ένα στόχο – την κατατρόπωση του Negan – δεν πρόκειται να τα καταφέρουν εύκολα. Όσα σχέδια και να κάνουν, κανένα δεν είναι ικανό να προετοιμάσει την ομάδα για τον σκληρό πόλεμο με τον Negan και τον στρατό του.













QUANTICO 2

Πρεμιέρα στο FOX life - ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 21:00

Αφού αποκατέστησε το όνομά της, έσωσε εκατομμύρια ζωές και ανακάλυψε ότι ο εγκέφαλος πίσω απ’ όλα ήταν ο ίδιος άνθρωπος που την είχε εκπαιδεύσει στο Quantico, η πρακτορας Alex Parrish (Priyanka Chopra) δέχεται την απόλυσή της από το FBI! Τώρα όμως της δίνεται η ευκαιρία να υπηρετήσει τη χώρα της και πάλι ως μυστική πράκτορας στην κορυφαία Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, τη CIA. Η Alex θα εξερευνήσει τον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπίας, έναν κόσμο διαφορετικό και πολύ πιο επικίνδυνο απ’ ο,τι ήξερε, καθώς παρασύρεται στο κέντρο μιας φονικής συνωμοσίας που όχι μόνο απειλεί τις ζωές των πολιτών της χώρας, αλλά και τις ζωές αμέτρητων άλλων ανθρώπων παγκοσμίως. Με παράλληλη αφήγηση σε παρόν και παρελθόν ο 2ος κύκλος επιστρέφει με νέα υπόθεση, δράση και έρωτες.

















24: LEGACY

Πρεμιέρα στο FOX - ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 21:50

Το «24:Legacy» είναι ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο, για την αποτροπή μιας τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικάνικο έδαφος. Το ρολόι μηδένισε και ξεκινάει από την αρχή σε μια νέα υπόθεση με τον ίδιο τρόπο αφήγησης που απογείωσε τη σειρά. Πριν 6 μήνες στην Υεμένη, μια επίλεκτη ομάδα Αμερικανών στρατιωτών με αρχηγό το λοχία Eric Carter (Corey Hawkins – Straight Outta Compton) σκότωσε τον τρομοκράτη Sheik Ibrahim Bin-Khalid. Αμέσως μετά, οι οπαδοί του κήρυξαν νόμο fatwah για την θανατική ποινή του Carter, της ομάδας του και των οικογενειών τους και τους ανάγκασε να μπουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Όμως, μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Carter τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ομάδα του έχει αποκαλυφθεί. Όλα τα επεισόδια θα προβάλλονται λιγότερο από 24 ώρες μετά την Αμερική. Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο.















JAMIE’S SUPERFOOD FAMILY CLASSICS

Πρεμιέρα στο FOX life - ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21:50

O Jamie Oliver επιστρέφει με τη νέα σειρά 6 επεισοδίων και αυτή τη φορά έχει ως αποστολή να κάνει πιο φρέσκα και μοντέρνα τα αγαπημένα πιάτα της οικογένειάς μας και να διασφαλίσει ότι είναι θρεπτικά, ισορροπημένα και φυσικά εύκολα στην παρασκευή, βοηθώντας μας να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή, γεμάτη υγεία. Για το λόγο αυτό, θα εξερευνήσει διάφορα μέρη του πλανήτη για να ανακαλύψει τι τρώνε οι ντόπιοι και πώς ζουν. Από το ηφαιστειογενές νησί Jeju στη Νότια Κορέα και την αλπική ομορφιά της Ελβετίας μέχρι τον ζεστό άνεμο της Σαρδηνίας, ο Jamie εμπνέεται από τους ανθρώπους που γνωρίζει και τα φαγητά που δοκιμάζει. Οι συνταγές που παρουσιάζει θα κάνουν την υγιεινή διατροφή διασκεδαστική, εμπλουτίζοντας τις κλασσικές οικογενειακές συνταγές με πεντανόστιμα συστατικά, πάντα με το δικό του μοναδικό τρόπο!

