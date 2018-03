"Mono - Duo - Triple - 4 Block LNB" λύσεις ταυτόχρονης λήψης δορυφόρων για τις συνδρομητικές πλατφόρμες στην Ευρώπη…

χρησιμοποιούν εν μέρει συνδρομητικές πλατφόρμες στην Ευρώπη προκειμένου να συνδυάσουν τηγια τη πρόσβαση περιεχομένουκαι συνδρομητικών feed, αλλά και τηνστους αναμεταδότες της κύριας τροχιακής θέσης και εμπορικής δραστηριότητας τους…Nicolas A. ...Ήδη οι συνδρομητικές πλατφόρμες του ομίλου M7 Group,(για την Ολλανδική αγορά) και(για την Φλαμανδική αγορά), χρησιμοποιούν το project Monoblock ταυτόχρονης λήψης δορυφόρων "" (Astra 19.2E + Astra 23.5E), σε διάμετρο κατόπτρου 80 cm ή 60 εκατοστά. Ένα project που ξεκίνησε σε συνεργασία με την SES στο τέλος του 2007, με το λανσάρισμα της τροχιακής θέσης, ως βασική θέση εμπορικής δραστηριότητας για τις συνδρομητικές πλατφόρμες στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο) και τη Κεντρική Ευρώπη (Τσεχία, Σλοβακία)… Τα Monoblock LNB (συνήθως της Inverto), διαθέτουν ενσωματωμένοκαι μπορούν να τροφοδοτήσουν(Single/Twin/Quad), στην περίπτωση του "Duo LNB", με προδιαγραφές απόστασης "4.3º", για την ταυτόχρονη λήψη του συμπλέγματος δορυφόρων "και"… Αυτού του τύπου τα Monoblock LNB, εν δυνάμει μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη Τσέχικη πλατφόρμα Skylink, που επίσης χρησιμοποίει ως κεντρική τροχιακή θέση τις 23.5Ε.Παράλληλα για τους πιο απαιτητικούς προωθήθηκε ένα ακόμη project Monoblock ταυτόχρονης λήψης δορυφόρων "" (το οποίο τροφοδοτεί τέσσερις δορυφορικούς δέκτες), με τη ταυτόχρονη λήψη τριών τροχιακών θέσεων "και"… Ενώ παρέχει ευκολία στους τεχνικούς εγκαταστάτες των συνδρομητικών πλατφορμών, αφού το κάτοπτροστον(Default Satellite Reception), έχοντας τις προδιαγραφές απόστασης "4.3º" (Astra 19.2E) και προδιαγραφές απόστασης "4.7º" (Astra 28.2E). Και προσφέρει τη κεντρική λήψη από τις συνδρομητικές υπηρεσίες των πλατφορμώνκαι(από τον Astra 23.5Ε) και παράλληλακαναλιών από τις τροχιακές θέσεις(αλλά και τα συνδρομητικά μουσικά feed της MTV Networks, κ.α.) και! Συμπεριλαμβανομένου και των FTA καναλιών "", αφού η Ολλανδία και το Βέλγιο συμπεριλαμβάνονται εντός του UK Beam ιχνοδιαγράμματος (του συμπλέγματος δορυφόρων Astra 2Ε/2F/2G)…για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες περισσότερων συνδρομητικών πλατφορμών στην Ευρώπη λανσάρισε και άλλου τύπου Monoblock LNB, όπως το "", που κάλλιστα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αδριατικής πλατφόρμας, για τη ταυτόχρονη λήψη τριών τροχιακών θέσεων "(κύρια τροχιακή θέση εμπορικής δραστηριότητας της Βαλκανικής πλατφόρμας),(πρόσβαση FTA και συνδρομητικών Feed) και(πρόσβαση FTA σε ολόκληρη τη γκάμα Free To Air καναλιών υψηλής και τυπικής ευκρίνειας). Έτσι εάν μπείτε στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος ενόςτης Total TV, θα δείτε σεταρισμένα στις αντίστοιχες θέσεις του, όλες τιςυπηρεσίες της Total TV (από τον δορυφόρο Eutelsat 16E), ταμέσω του(αλλά και τις FTA υπηρεσίες), καθώς και εν μέρει Free To Air SD/HD υπηρεσίες από τη δημοφιλή τροχιακή θέση(ενώ ο χρήστης μπορεί να προσθέσει περισσότερη FTA TV)...Στην Ελληνική αγορά ηαν και δραστηριοποιείται στη δημοφιλή τροχιακή θέση "" (μοναδικός δορυφόρος λήψης), δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εκμεταλλευτεί μέγιστα τις προσφερόμενεςυπηρεσίες στις 13Ε (ενώ δεν υποστηρίζει λήψεις άλλων δορυφόρων). Έτσι τοτων ιδιοκτησιακών δεκτών της (831/865/3001),Free To Air SD/HD υπηρεσιών, όταν το τελευταίο καιρό υπάρχει έντονη κινητικότητα σε νέα μουσικά και ψυχαγωγικά κανάλια από την Πολωνική και Ιταλική αγορά και ημέσω των μεταπωλητών χωρητικότητας για τη πλήρη μετάβαση παρόχων περιεχομένου σε HD…Αντίθετα ημέσω δορυφόρου με τοτων υβριδικών δεκτών (αλλά και των αρχικών δεκτών),. Αφήνει όμως την ευχέρεια στο χρηστή συνδρομητή της, με δική του πρωτοβουλία να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα μέσω επιπρόσθετου κεραιοσυστήματος παράκεντρων λήψεων και αναζήτησης ελεύθερων καναλιών (όπως π.χ. τύπου OTE Dish 60 )...Από εκεί και πέρα η κύρια τροχιακή θέση της COSMOTE TV είναι ο δορυφόρος "", ο οποίος γειτνιάζει με τα δημοφιλή συμπλέγματα δορυφόρων "και", μέσω των οποίων εκπέμπονταικαικανάλια σεέκδοση. Περιεχόμενο που θα μπορούσε να απεγκλωβιστεί από τους κύριους αναμεταδότες της πλατφόρμας (για άλλη χρήση), εάν ξεκινούσε ένα project (Monoblock TripleFeed ταυτόχρονης λήψης `η άλλου τύπου), για τη σταδιακή μετάβαση και εκμετάλλευση περιεχομένου Free To Air καναλιών από τους γειτονικούς δορυφόρους (Hot Bird 13E και Astra 19.2E)…Ήδη η Inverto έχει παρουσιάσει ένα Monoblock LNB, τύπου "", το οποίο απαιτεί κεντρική εγκατάσταση σε κάτοπτρο 80cm με βάση τη τροχιακή θέση "και λαμβάνει παράλληλα και τις Free To Air υπηρεσίες από το σύμπλεγμα δορυφόρων "και(ο τέταρτος δορυφόρος με ελάχιστο FTA ενδιαφέρον)"… Ταυτόχρονα εξυπηρετεί κάλλιστα τις ανάγκες της Γαλλόφωνης πλατφόρμαςγια την Βελγική αγορά (θυγατρική του M7 Group), που δραστηριοποιείται μεσε τρεις τροχιακές θέσεις "και", ενώ επιπρόσθετα λαμβάνει και τις Γαλλόφωνες Free To Air υπηρεσίες από τον δορυφόρο ""… Είδομεν.Nicolas A.: Περισσότερες πληροφορίες για τα Monoblock LNB θα βρείτε στο δικτυακό τόπο της inverto.tv