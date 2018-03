COSMOTESPORT Highlights "10 - 25 Μαρτίου"…

Τελευταία ενημέρωση 08/03:

COSMOTE Sport Highlights "10

- 25 Μαρτίου

Atlanta Folds of Honor Quik Trip 500, NASCAR Cup Series,

23.00 Atlanta Folds of Honor Quik Trip 500, NASCAR Cup Series,

16.35 Specials, Race of Champions Nations Cup (

...Κυριακή12.03.17

13.30 Σασουόλο-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Έβερτον-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Λίβερπουλ-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Παλέρμο-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

13.00 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.15 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Θέλτα-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

14.30 Νυρεμβέργη-Αρμίνια Μπίλεφελντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Σάλκε-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Αμβούργο-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Νάπολι-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

12.00 Atlanta Folds of Honor Quik Trip 500, NASCAR Cup Series,

16.00 Ίντερ-Αταλάντα, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

13.30 Εστουντιάντες-Τενερίφη, ΙσπανικόΠρωτάθλημαΜπάσκετ (Ζ)

16.00 Πεσκάρα-Ουντινέζε, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

17.00 Έβερτον-ΓουέστΜπρομ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week (

21.45 Λάτσιο-Τορίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 ΜάντσεστερΣίτι-Μονακό, UEFAChampionsLeague (Μ)

13.00 Κιέβο-Έμπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week (

21.45 Οσασούνα-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Θέλτα-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

14.00 Σάλκε-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Αμβούργο-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week (

21.15 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

17.00 Σεβίλη-Λέστερ, UEFAChampionsLeague (Μ)

19.00 Πόρτο-Γιουβέντους, UEFAChampionsLeague (Μ)

21.45 Λέστερ-Σεβίλη, UEFAChampionsLeague (Ζ)

23.45 Γιουβέντους-Πόρτο, UEFAChampionsLeague (Μ)

17.00 Γιουβέντους-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

17.30 Ίνγκολσταντ-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.30 Χέρτα Βερολίνου-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.05 Daytona - The Unlimited, NASCAR Cup Series,

17.00 Νάπολι-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

15.00 Ανόβερο-Μόναχο 1860, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας (Μ)

17.30 Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.30 Μπάγερν Μονάχου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

: ESPN 30 for 30 9 Dot 79 (

01.30 New York Knicks-Indiana Pacers, NBA Regular Season (

New York Knicks-Indiana Pacers, NBA Regular Season (M)

20.30 Atlanta Folds of Honor Quik Trip 500, NASCAR Cup Series,

: ESPN 30 for 30 Once Brothers VOD (

15.00 Θέλτα-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

22.05 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

14.00 Φορτούνα Ντίσελντορφ-Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Μ)

16.55 Σάλκε-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

22.05 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

13.30 NBADaily

19.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

18.30 WRC Μεξικό, Ανασκόπηση, Στιγμιότυπα (Μ)

19.30 FormulaE ΜπουένοςΆιρες, Στιγμιότυπα (Μ)

20.00Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

22.05 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

20.00Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

22.05 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική ( Z )

14.30 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

16.30 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Ντόρτμουντ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.35 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Λας Πάλμας-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

15.00 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)

22.00 Αγώνας UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

14.30 Γουέστ Μπρομ-Άρσεναλ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

17.00 Στόουκ-Τσέλσι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Μπόρνμουθ-Σουόνσι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Μίλαν-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

14.00 Έιμπαρ-Εσπανιόλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.15 Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Μπέτις-Οσασούνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

14.00 Σαν Πάουλι-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Βέρντερ Βρέμης-Λειψίας, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.30 Γουέστ Χαμ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.30 Έβερτον-Χαλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.30 Χόφενχαϊμ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

10.30 Atlanta Folds of Honor Quik Trip 500, NASCAR Cup Series,

21.30 Σάντερλαντ-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





Κυριακή19.03.17





COSMOTEsport 1 HD

14.00 Μίντλεσμπρο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

16.15 Τότεναμ-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Ρόμα-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Λεγανές-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

17.15 Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

21.45 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

23.45 Μπολόνια-Κιέβο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Καρλσρούη-Φορτούνα Ντίσελντορφ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)

16.30 Μάιντς-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

18.30 Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Ζ)

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

00.00 Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers, NBA Regular Season ( Ζ

02.30 Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season ( Ζ

17.30 Ολυμπιακός - Τρίκαλα , Stoiximan.gr Basket League ( Ζ ΟλυμπιακόςΤρίκαλα

22.30 Detroit Pistons-Phoenix Suns, NBA Regular Season ( Ζ





COSMOTEsport5HD

10.30 Las Vegas Kobalt 400, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Μ Αγώνας

15.00 Εκπομπή “Grand Prix” Εκπομπή

19.15 Εκπομπή “Grand Prix” (M) Εκπομπή

21.30Phoenix Camping World 500, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

12.00 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Ημιτελικοί ( Μ Ημιτελικοί

16.00 Σαμπντόρια-Γιουβέντους, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

19.30 Τενερίφη-Βαλένθια, ΙσπανικόΠρωτάθλημαΜπάσκετ (Ζ)

22.00 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Τελικός ( Ζ Τελικός





COSMOTEsport 7 HD

13.30 Έμπολι-Νάπολι, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

16.00 Κάλιαρι-Λάτσιο, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

Philadelphia 76 ers - Boston Celtics , NBA Regular Season (Ζ) 19.0076(Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

13.30 Μπανταλόνα-Μπαρτσελόνα, ΙσπανικόΠρωτάθλημαΜπάσκετ (Ζ)

16.00 Κροτόνε-Φιορεντίνα, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)

19.00 Ουντινέζε-Παλέρμο, ΙταλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Ζ)





Δευτέρα20.03.17





COSMOTEsport 1 HD

14.00 Μίντλεσμπρο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

16.00 Στόουκ-Τσέλσι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week (Μ)

22.00 Τότεναμ-Σαουθάμπτον, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Αταλάντα-Πεσκάρα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

15.00 Σπόρτινγκ Χιχόν-Γρανάδα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

23.00 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Μάιντς-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.00 Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

13.30 NBADaily

19.00 Ολυμπιακός - Τρίκαλα , Stoiximan.gr Basket League ( Μ ΟλυμπιακόςΤρίκαλα

21.00 Philadelphia 76ers-Boston Celtics, NBA Regular Season ( Μ

23.30 Detroit Pistons-Phoenix Suns, NBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

15.30 Formula Ε , Μαρακές , Αγώνας ( Μ ΜαρακέςΑγώνας

17.20 Formula Ε , ΜπουένοςΆιρες , Αγώνας ( Μ ΜπουένοςΆιρεςΑγώνας

20.00 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

22.00 Phoenix Camping World 500, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

13.25 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Ημιτελικοί (M) Ημιτελικοί

17.30 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Τελικός (M) Τελικός

20.00 Εκπομπή “Topspin” Εκπομπή

23.00 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή





COSMOTEsport 7 HD

21.15 ΟυνιόνΒερολίνου-Νυρεμβέργη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

19.00 Μπεσίκτας-Γαλατάσαραϊ, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Ζ)





Τρίτη21.03.17





COSMOTEsport 1 HD

16.00 ΓουέστΜπρομ-Άρσεναλ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

18.00 Ουκρανία-Φινλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

20.00 Αγγλία-Σκωτία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

22.00 Στόουκ-Τσέλσι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ρόμα-Σασουόλο,Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Έμπολι-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.30 Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.30 Τορίνο-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Χόφενχαϊμ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Ντόρτμουντ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

02.00 Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, NBA Regular Season ( Ζ

13.30 NBADaily

20.00 Εκπομπή “Pick n Roll” Εκπομπή

22.05 Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors, NBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

15.25 Formula Ε , ΧονγκΚονγκ , Στιγμιότυπα ( Μ ) ΧονγκΚονγκΣτιγμιότυπα

16.55 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

19.25 WRC Μεξικό , SS19 Derramadero Power Stage ( Μ Μεξικό

22.00 Phoenix Camping World 500, NASCAR Cup Series, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα





COSMOTEsport6HD

12.15 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

18.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

20.00 ATP Masters 1000 Indian Wells, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

21.00 ATP Masters 1000 BNP Paribas Open, Indian Wells, Τελικός ( Μ Τελικός





Τετάρτη22.03.17





COSMOTEsport 1 HD

16.00 Έβερτον-Χαλ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

18.00 Αυστρία-Ιρλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

20.00 Γαλλία-Σουηδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

22.00 Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Τορίνο-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Λας Πάλμας-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.00 Σαμπντόρια-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Μάιντς-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

01.00 Toronto Raptors-Chicago Bulls, NBA Regular Season ( Ζ

14.05 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

18.35 Μπανταλόνα-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

21.35 Toronto Raptors-Chicago Bulls, NBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

15.00 MotoGP Ανασκόπηση , Στιγμιότυπα ( Μ ΑνασκόπησηΣτιγμιότυπα

16.00 WRC Μεξικό , Ανασκόπηση ( Μ ΜεξικόΑνασκόπηση

18.00 Phoenix Camping World 500, NASCAR Cup Series, Αγώνας ( Μ Αγώνας

22.00 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ ) Εκπομπή





COSMOTEsport6HD

12.30 ATP 500 Dubai, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

13.30 ATP Masters 1000 Indian Wells, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

15.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

17.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport 7 HD

21.15 Μαγδεμβούργο-Φλένσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ (Ζ)

















Πέμπτη23.03.17





COSMOTEsport 1 HD

16.00 Μίντλεσμπρο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου (Μ)

18.00 Αλβανία-Ισραήλ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

20.00 Κύπρος-Γιβραλτάρ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

22.00 Ελλάδα-Βοσνία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Κάλιαρι-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Μίλαν-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

21.00 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Ρόμα-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 UEFAEuropaLeague , Φάση των 16, 2η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Κολωνία-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

22.00 Βέρντερ Βρέμης-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

02.00 Washington Wizards-Atlanta Hawks, NBA Regular Season ( Ζ

13.30 NBADaily

18.55 Μπεσίκτας-Γαλατάσαραϊ, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ (Μ)

21.30 Washington Wizards-Atlanta Hawks, NBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

16.55 Moto3 Grand Prix of Qatar, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

17.50 Moto2Grand Prix of Qatar, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

18.50 MotoGP Grand Prix of Qatar, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

19.50 Moto3 Grand Prix of Qatar, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.45 Moto2Grand Prix of Qatar, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

17.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





Παρασκευή24.03.17





COSMOTEsport 1 HD

15.55 Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Τουρκία-Φινλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

21.45 Ιταλία-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.50 Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.45 Έμπολι-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Γεωργία-Σερβία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

21.45 Ισπανία-Ισραήλ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.55 Μάιντς-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

18.00 Ρωσία-Ακτή Ελεφαντοστού, Διεθνές Φιλικό (Ζ)

21.45 Ιρλανδία-Ουαλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

23.45 Ντόρτμουντ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

02.30 San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season ( Ζ

13.30 NBA Daily

19.00 Εκπομπή “Pick n Roll” ( Μ Εκπομπή

21.35 San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

02.50 FORMULA 1ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

06.50 FORMULA 1ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

16.55 MotoGP Grand Prix of Qatar, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ) ΕλεύθερεςΔοκιμές

17.55 Moto3 Grand Prix of Qatar, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ) ΕλεύθερεςΔοκιμές

18.50 Moto2 Grand Prix of Qatar, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

19.50 MotoGP Grand Prix of Qatar, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ) ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

16.00 ATP Masters 1000 Indian Wells, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

17.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport 7 HD

21.45 Κροατία-Ουκρανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Αυστρία-Μολδαβία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)





Σάββατο25.03.17





COSMOTEsport 1 HD

19.00 Ιταλία-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Μ)

21.00 Εκπομπή “European QualifiersPregame Βέλγιο - Ελλάδα ” ( Ζ ΕκπομπήΒέλγιοΕλλάδα

21.45 Βέλγιο-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.50 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

16.45 Σαμπντόρια-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Κύπρος-Εσθονία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

21.45 Βουλγαρία-Ολλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.45 Γκλάντμπαχ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)

19.00 Βοσνία-Γιβραλτάρ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

21.45 Πορτογαλία-Ουγγαρία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

23.45 Χόφενχαϊμ-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Μ)





COSMOTEsport4HD

01.00 Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season ( Ζ

13.00 NBA Daily

18.30 Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season ( Μ

21.30 Los Angeles Clippers-Utah Jazz, NBA Regular Season ( Ζ





COSMOTEsport5HD

04.50 FORMULA 1ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

07.50 FORMULA 1ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

16.55 Moto3 Grand Prix of Qatar, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

17.50 Moto2 GrandPrixofQatar, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ) ΚατατακτήριεςΔοκιμές

18.50 MotoGPGrandPrixofQatar, 4 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ) ΕλεύθερεςΔοκιμές

19.30 MotoGPGrandPrixofQatar, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ) ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

06.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΚυρίωςΤαμπλό

17.00 ATP Masters 1000, Miami Open presented by ITAU, ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΚυρίωςΤαμπλό





COSMOTEsport 7 HD

19.00 Σουηδία-Λευκορωσία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)

21.45 Λουξεμβούργο-Γαλλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD