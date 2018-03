Νέα Ενημέρωση 09/03:

«Ο Άνθρωπος που γνώριζε το άπειρο»: Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία του Σρινιβάσα Ραμανουτζάν αποκλειστικά στη Nova

"Nova Highlights: 09 - 21 Μαρτίου "…





Πέμπτη 9 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«GUERNICA: ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» (Πρεμιέρα)

Ισπανία, 1937. Ενώ η Γκερνίκα ζει τη φρίκη του πολέμου, ένας δημοσιογράφος συνεργάζεται με μία κυβερνητική υπάλληλο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της λογοκρισίας και νααποκαλύψει την αλήθεια..( Κοινωνική ταινία, Τζέιμς Ντ'Αρσι, Τζακ Ντάβενπορτ)





Παρασκευή 10 Μαρτίου Novasports 2 HD στις 21:45

«Ευρωλίγκα Ολυμπιακός-Νταρουσάφακα» (Ζ)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Νταρουσάφακα για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και θέλει μόνο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην τελική τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs .





Σάββατο 11 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«ΠΑΡΤΙ ΜΕ... ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ» (Πρεμιέρα)

Καρότα, πατάτες, ψωμάκια κι όλων των ειδών τα τρόφιμα περιμένουν ανυπόμονα να αγοραστούν και να πάνε σπίτι με την νέα τους οικογένεια. Μέχρι που ένα λουκάνικο ανακαλύπτει τη σκληρή αλήθεια! (Κωμωδία, Φωνές: Τζέιμς Φράνκο, Μπιλ Χέιντερ)









Κυριακή 12 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ» (Πρεμιέρα) Μετά τη συνάντησή τους για μια συνέντευξη, η όμορφη αλλά ιδιαίτερα ντροπαλή φοιτήτρια Αναστάζια Στιλ μαγεύεται από τον αινιγματικό πολυεκατομμυριούχο Κρίστιαν Γκρέι και αφήνεται στη γοητεία του... (Ρομαντική κομεντί, Τζέιμι Ντόρναν, Ντακότα Τζόνσον)





....................................

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», που έσπασε τα ταμεία στους κινηματογράφους παγκοσμίως, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή την Κυριακή 12 Μαρτίου, στις 22:00, από το Novacinema1HD!



...

Η ταινία βασίζεται στην ομώνυμη τριλογία της Ε.Λ. Τζειμς, η οποία έγινε το απόλυτο best-seller των τελευταίων ετών ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε παγκόσμιο επίπεδο! Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη ζωή μίας όμορφης αλλά ιδιαίτερα ντροπαλής φοιτήτριας, της Αναστάζια Στιλ, η οποία κατόπιν μιας συνέντευξης με τον τον αινιγματικό πολυεκατομμυριούχο Κρίστιαν Γκρέι μαγεύεται και αφήνεται στη γοητεία του...





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους γοητευτικούς Ντακότα Τζόνσον και Τζέιμι Ντόρναν , οι οποίοι πλαισιώνονται από τους Έλοϊζ Μάμφορν και Λουκ Γκράιμς , ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον . Η ταινία μετά την προβολή της θα διατίθεται μέσω των υπηρεσιών NovaGO και Nova On Demand , ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!

Novacinema . Ζήσε την εμπειρία! ................................... Η ρομαντική κομεντί «», που έσπασε τα ταμεία στους κινηματογράφους παγκοσμίως, κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σετην Κυριακή 12 Μαρτίου, στις 22:00, από το...





Κυριακή 12 Μαρτίου FOX στις 21:00

« Feud : Bette and Joan » (Πρεμιέρα νέας σειράς)

Το «Feud: Bette and Joan», ο πρώτος κύκλος της νέας σειράς του FOX από τον δημιουργό Ράιαν Μέρφι, αφηγείται την ιστορία της θρυλικής αντιπαλότητας ανάμεσα στην Τζόαν Κρόφορντ (Τζέσικα Λανγκ) και την Μπέτι Ντέιβις (Σούζαν Σαράντον) κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο υποψήφιο για Όσκαρ θρίλερ «What Ever Happened to Baby Jane?» αλλά και μετά το τέλος των γυρισμάτων. Η σειρά εξερευνά πώς οι δυο γυναίκες υπέμειναν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, το σεξισμό και το μισογυνισμό, ενώ πάλευαν να διατηρήσουν την επιτυχία και τη δόξα στο λυκόφως της καριέρας τους. Εκτός από τις βραβευμένες με Όσκαρ Λανγκ και Σαράντον, το cast περιλαμβάνει τον Άλφρεντ Μολίνα στο ρόλο του σκηνοθέτη της ταινίας Ρόμπερτ Ολντριτς, τον Στάνλεϊ Τούτσι στο ρόλο του μεγαλοπαράγοντα των στούντιο Τζακ Γουόρνερ, την Τζούντι Ντέιβις στο ρόλο της σκανδαλοθηρικής δημοσιογράφου Χέντα Χόπερ, την Τζάκι Χόφμαν στο ρόλο της οικονόμου της Τζόαν Κρόφορντ, Μαματσίτα, και την Άλισον Ράιτ στο ρόλο της βοηθού του σκηνοθέτη, Πολίν.



Δευτέρα 13 Μαρτίου Novasports1HD στις 19:30

« Super League Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης» (Ζ)

Με τον αγώνα ανάμεσα στο Λεβαδειακό και τον Αστέρα Τρίπολης ολοκληρώνεται η 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League .





Δευτέρα 13 Μαρτίου Novasports2HD στις 21:45

«Αγγλικό Κύπελλο Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» (Ζ)

Η Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του αγγλικού κυπέλλου. Ο αγώνας είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια θα υπάρξει παράταση και, αν χρειαστεί, πέναλτι.





Τρίτη 14 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» (Πρεμιέρα)

Μετά το θάνατο της γυναίκας του και με αφορμή ένα γράμμα παραπόνων σε μια εταιρεία, ένας άνδρας συνειδητοποιεί ότι για να ξαναχτίσει τη ζωή του πρέπει πρώτα να τη γκρεμίσει ολοκληρωτικά... (Κοινωνική ταινία,Τζέικ Τζίλενχαλ, Ναόμι Γουότς)







Τετάρτη 15 Μαρτίου Nat Geo Wild HD στις 19:00

«Επιβίωση στην άγρια φύση» (Πρεμιέρα νέας σειράς)

Για πολλά είδη ζώων, o έλεγχος εδαφών είναι ο απόλυτος σκοπός της ζωής τους. Καλό έδαφος σημαίνει άφθονο φαγητό, πρόσβαση σε καταφύγια, ευκαιρίες αναπαραγωγής και ασφάλεια στην ανατροφή των μικρών, δηλαδή εκπληκτικά στρατηγικά πλεονεκτήματα στην άγρια φύση. Για κάποια είδη ζώων, η περιοχή τους είναι το βασίλειό τους. Αυτά που την θέλουν θα κάνουν τα πάντα για να την αποκτήσουν και εκείνα που την έχουν ήδη θα πολεμήσουν σκληρά για να την προστατέψουν.



Πέμπτη 16 Μαρτίου Novacinema2HD στις 21:00

«ΦΛΕΡΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ»

Ύστερα από μια περίοδο διαμονής σε κέντρο αποτοξίνωσης, μια φιλόδοξη ηθοποιός του Χόλιγουντ προσπαθεί να ξαναφτιάξει την καριέρα της ζώντας στη σκιά της μητέρας της. Η ταινία προτάθηκε για 2 Όσκαρ. (Κομεντί, Μέριλ Στριπ, Σίρλεϊ ΜακΛέιν)



Πέμπτη 16 Μαρτίου Novasports2HD στις 21:15

«Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός Superfoods -Ρεάλ Μαδρίτης» (Ζ)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης για την 26 η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Οι Ισπανοί είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες να μπουν στην τετράδα.





Πέμπτη 16 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«KEANU» (Πρεμιέρα)

Όταν χάνει το γατάκι του, ο Ρελ, ένας αποτυχημένος καλλιτέχνης, ζητά τη βοήθεια του ξαδέλφου για να το εντοπίσει. Η αναζήτησή τους, όμως, τους οδηγεί στους κόλπους μιας επικίνδυνης συμμορίας... (Κίγκαν-Μάικλ Κι, Τζόρνταν Πιλ)



Πέμπτη 16 Μαρτίου FOX Life στις 22:40

« The catch 2» (Πρεμιέρα νέου κύκλου επεισοδίων)

Η Άλις είναι μια κορυφαία ιδιωτική ντετέκτιβ του Λος Άντζελες. Όταν έπεσε θύμα εξαπάτησης από τον αρραβωνιαστικό της Μπεν, ο οποίος στη συνέχεια εξαφανίστηκε, έβαλε στόχο ζωής να τον ανακαλύψει... Από την απόλυτη προδοσία μέχρι την απόλυτη θυσία, ο Μπεν παραδόθηκε στο FBI για να σώσει την Άλις. Τώρα, στη φυλακή πια, ο Μπεν αναγκάζεται να αναγνωρίσει το εγκληματικό παρελθόν του και η εταιρεία της Άλις πρέπει να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι συνεργάστηκε με τους ‘κακούς’. Πώς θα κατορθώσουν η Άλις και ο Μπεν να ξεγελάσουν το σύστημα, αλλά και ο ένας τον άλλο, ώστε να παραμείνουν μαζί και να ξεπεράσουν το παράνομο παρελθόν τους;





Παρασκευή 17 Μαρτίου Novasports2HD στις 23:00

«Super Euroleague» (Z)

Παρακολουθήστε όλα όσα έγιναν για την 26η αγωνιστική της Ευρωλίγκα μέσα από την εκπομπή Super Euroleague . Ρεπορτάζ, στιγμιότυπα και αναλύσεις όλων των αγώνων.



Σάββατο 18 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«ANGRY BIRDS: Η ΤΑΙΝΙΑ» (Πρεμιέρα)

Όταν σε ένα νησί που κατοικείται από ανέμελα πουλιά κάνουν απόβαση μυστηριώδη πράσινα γουρούνια, οι οξύθυμοι Ρεντ, Τσακ και Μπομπ αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν τις προθέσεις τους! (Ταινία κινουμένων σχεδίων, Φωνές: Τζέισον Σουντέικις, Τζος Γκαντ) Κυριακή 19 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00





Κυριακή 19 Μαρτίου Novasports1HD στις 19:30

« Super League Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός» (Ζ)

Με το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό συνεχίζεται η 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League . Οι «δύο» αιώνιοι θα λύσουν τις διαφορές τους στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπεσίκτας για το UEFA Europa League .



Τρίτη 21 Μαρτίου Novacinema1HD στις 22:00

«Η ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» (Πρεμιέρα)

Στον απόηχο της ισλαμικής επανάστασης το 1979 στο Ιράν, μια εβραϊκή οικογένεια μπαίνει στο στόχαστρο των επαναστατών και αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα πάντα και να δραπετεύσει από τη χώρα... (Κοινωνική ταινία, Σάλμα Χάγεκ, Έϊντριεν Μπρόντι)