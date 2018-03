Παράλληλη υποχρεωτική εκπομπή υψηλής και τυπικής ευκρίνειας για όλες τις κατηγορίες αδειοδοτημένων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής…

Ημερίδα ΨΗΠΤΕ με θέμα «The Future of Broadcast Radio in Europe with DAB+»…

Ποιο είναι το μέλλον του ραδιοφώνου στην Ευρώπη; Πώς εξελίσσεται στην Ευρώπη η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό ραδιόφωνο; Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές προοπτικές και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτές τις εξελίξεις; Τι μπορούμε να μάθουμε από την ευρωπαϊκή εμπειρία; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν από εκπροσώπους του δικτύου WorldDab, του European Broadcasting Union (EBU) και αντιπροσώπους ξένων χωρών, σε μια ημερίδα που διοργανώνει το ΨΗΠΤΕ, ενόψει του διαγωνισμού για τον πάροχο δικτύου και της μελλοντικής αδειοδότησης του ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ελλάδα…

