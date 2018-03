Η Stingray Digital Group απέκτησε το χαλαρωτικό μουσικό κανάλι C Music TV…

Σύντομα το κανάλι C Music TV θα κουβαλά στο λογότυπο του και το πρόθεμα της νέας του μητρικής εταιρείας Stingray, όπως συνέβη πρόσφατα και σε άλλες θεματικές υπηρεσίες που αποτελούν το βασικό χαρτοφυλάκιο μουσικών καναλιών της Stingray Digital Group, όπως τα εξειδικευμένα "Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray

DJazz

και Classica", καθώς και οι υπηρεσίες μουσικών βιντεοκλίπ και κατεύθυνσης (πρόσφατη έναρξη στη Καναδική αγορά) "Stingray Juicebox (music videos 4

teens

), Stingray Vibe (urban music videos, rap, hip hop, R&B, reggae), Stingray Loud (rock, modern rock, alternative, punk, heavy metal videos), Stingray Retro (music videos from the 1980s to the early 2000s) και Stingray Lite TV (non-stop pop music videos from the 80s, 90s and today)".