COSMOTESPORT Highlights "06 - 19 Αυγούστου"…

Τελευταία ενημέρωση 03/08: Και το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην COSMOTE TV

Και το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην COSMOTE TV

To

Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

έρχεται να προστεθεί, από την αγωνιστική περίοδο 2017-18, στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT, καθώς η

COSMOTE

TV

εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Primeira Liga.





«Με την προσθήκη της Primeira Liga, ενισχύουμε κι άλλο το πλούσιο ποδοσφαιρικό μας πρόγραμμα. Μέσα από τα κανάλια COSMOTESPORT , οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν πρόσβαση σε όλες τις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης, μαζί με τις διασυλλογικές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League. Μπορούν δε να παρακολουθούν τους αγώνες των αγαπημένων τους ομάδων, όπου και όπως επιθυμούν, μέσα από τις προηγμένες υβριδικές μας υπηρεσίες, όπως το COSMOTE TV GO και το COSMOTE REPLAY TV», Δημοσθένης Βασιλόπουλος, Διευθυντής Content & Production Operations COSMOTE TV. δήλωσε σχετικά ο κ., Διευθυντής Content & Production Operations COSMOTE TV.





Μέσα από τα κανάλια COSMOTESPORT , οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, ζωντανά, αποκλειστικά και σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας, όσα θα επιτύχουν οι Κώστας Μήτρογλου, Ανδρέας Σάμαρης (Μπενφίκα) και Τάσος Καραμάνος (Ρίο Άβε) στην Primeira Liga, αλλά και να μάθουν αν τελικά ο τίτλος θα μείνει μεταξύ των Os Três Grandes ή θα καταλήξει σε άλλα χέρια. Οι "τρεις μεγάλοι" της χώρας, οι Πόρτο, Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχουν κατακτήσει τους 81 από τους 83 τίτλους, που έχουν απονεμηθεί στην ιστορία του πρωταθλήματος. Αυτοί που διέκοψαν την κυριαρχία τους, ήταν η Μπελενένσες τη σεζόν 1945-46 και η Μποαβίστατο 2000-2001.





Η Primeira Liga είναι το πρωτάθλημα που δημιουργεί τους αστέρες του μέλλοντος. Μόνο το φετινό καλοκαίρι, οι μεγάλες ομάδες της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας έκαναν σημαντικές επενδύσεις για να αποκτήσουν τους Έντερσον (€40 εκ. η Μάντσεστερ Σίτι), Αντρέ Σίλβα (€38 εκ. η Μίλαν), Λίντελοφ (€35 εκ. η Μάντσεστερ Γ.) και Σεμέδο (€30 εκ. η Μπαρτσελόνα). Η φετινή σεζόν του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος θα εκτυλιχτεί στα στην τηλεοπτική στέγη της COSMOTE TV , που φιλοξενεί όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.





Τσάβες-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (20.00), ενώ από την πρεμιέρα θα προβληθούν ζωντανά και αποκλειστικά άλλοι δυο αγώνες, το Πόρτο-Εστορίλ (21.00) και το Μπενφίκα-Μπράγα (23.00), που ανήκουν στο πρόγραμμα της Τετάρτης 9/8. Οι live μεταδόσεις ξεκινούν αυτήν την Κυριακή 6/8. Τα "εγκαίνια" θα κάνει το παιχνίδι(20.00), ενώ από την πρεμιέρα θα προβληθούν ζωντανά και αποκλειστικά άλλοι δυο αγώνες, το(21.00) και το(23.00), που ανήκουν στο πρόγραμμα της Τετάρτης 9/8.





Λίγες ημέρες αργότερα, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα παρακολουθήσουν το Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Σετουμπάλ (Παρασκευή 11/8, 22.30), το Τοντέλα-Πόρτο (Κυριακή 13/8, 22.15) και το Τσάβες-Μπενφίκα (Δευτέρα 14/8, 23.00). Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι COSMOTESPORT 8HD, εκτός από το Πόρτο-Εστορίλ, που θα προβληθεί στο COSMOTESPORT 7 HD

COSMOTESPORT Highlights "06 - 19 Αυγούστου"…

Κυριακή 06.08.17

COSMOTE sport1HD

18.00 Στόουκ - Άρσεναλ , Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου , 37 η Αγωνιστική ( Μ )

20.00 Ανασκόπηση UEFA Champions League ( Μ ΣτόουκΆρσεναλΑγγλικό Πρωτάθλημα ΠοδοσφαίρουΑγωνιστικήΑνασκόπηση

22.00 Προεπισκόπηση Αγγλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

23.00 Γουέστ Μπρομ-Τσέλσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 2 HD

17.00 Τορίνο-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 36η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 36η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Ρόμα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 36η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Γρανάδα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 36η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

16.30 Γκρόιτερ Φιρτ-Αρμίνια Μπίλεφελντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Ανασκόπηση Γερμανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Στιγμιότυπα (Μ)

19.30 Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Super Cup (Μ)

22.00 Γκρόιτερ Φιρτ-Αρμίνια Μπίλεφελντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 4 HD

16.05 Μπιλμπάο-Μπασκόνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 33η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 30η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Connecticut Sun-Seattle Storm, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα : Spor Toto Basketball Super League: Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ , 4 ος Τελικός ( Μ ΑφιέρωμαΜπεσίκταςΦενέρμπαχτσε Τουρκικό Πρωτάθλημα ΜπάσκετΤελικός





COSMOTE sport5HD

09.35 Moto3 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Warm Up ( Ζ

10.05 MotoGP Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Warm Up ( Ζ

10.35 Moto2 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Warm Up ( Ζ

11.45 Moto3 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

13.05 Moto2 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

14.30 MotoGP Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

22.00 NASCAR Cup Series, Watkins Glen 355, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTE sport6HD

14.15 ATP 250 Κίτσμπουελ , Τελικός ( Μ ΚίτσμπουελΤελικός

17.00 ATP 500 Ουάσινγκτον, Ημιτελικοί (Μ)

22.00 ATP 500 Ουάσινγκτον, Τελικός (Ζ)





COSMOTE sport 7 HD

FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ, 1ος Ημιτελικός Ανδρών (Ζ) 11.05Μπιτς Βόλεϊ, 1Ημιτελικός Ανδρών (Ζ)

FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ, 2ος Ημιτελικός Ανδρών (Ζ) 12.05Μπιτς Βόλεϊ, 2Ημιτελικός Ανδρών (Ζ)

FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Ζ) 14.50Μπιτς Βόλεϊ, Τελικός 3Θέσης Ανδρών (Ζ)

FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ, Τελικός Ανδρών (Ζ) 16.05Μπιτς Βόλεϊ, Τελικός Ανδρών (Ζ)





Δευτέρα 07.08.17

COSMOTE sport 1 HD

14.50 Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League , Προημιτελικός, 1ος Αγώνας (Μ)

16.50 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άντερλεχτ, UEFA Europa League , Προημιτελικός, 2ος Αγώνας (Μ)

19.25 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου, UEFA Champions League , Προημιτελικός, 2ος Αγώνας (Μ)

22.00 Λίβερπουλ-Μίντλεσμπρο, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 2 HD

17.00 Πεσκάρα-Παλέρμο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Βιγιαρεάλ-Ντεπορτίβο λα Κορούνια , Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Λάτσιο-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

16.00 Αμβούργο-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γκρόιτερ Φιρτ-Αρμίνια Μπίλεφελντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Super Cup (Μ)

23.00 Φράιμπουργκ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 4 HD

16.00 Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

18.05 Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

20.00 Minnesota Lynx- Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα: ACB Liga Endesa : Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2ος Ημιτελικός (Μ)





COSMOTE sport5HD

17.00 NASCAR Cup Series, Watkins Glen 355, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.00 Moto3 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.20 Moto2 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Μ Αγώνας

22.40 MotoGP Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTE sport6HD

14.45 ATP 250 Κίτσμπουελ , Τελικός ( Μ ΚίτσμπουελΤελικός

17.00 ATP 500 Ουάσινγκτον , Τελικός ( Μ ΟυάσινγκτονΤελικός

19.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Ζ Κυρίως Ταμπλό





COSMOTE sport 7 HD

ης κατ., 2η Αγωνιστική (Ζ) 21.30 Σαν Πάουλι-Ντιναμό Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2κατ., 2Αγωνιστική (Ζ)









Τρίτη 08.08.17

COSMOTE sport 1 HD

14.15 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League , Ημιτελικός, 2ος Αγώνας (Μ)

16.15 Άγιαξ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Europa League , Τελικός (Μ)

18.45 Γιουβέντους-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League , Τελικός (Μ)

21.45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Super Cup ( Z )





COSMOTE sport 2 HD

17.00 Έμπολι-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Μπιλμπάο-Λεγκανές , Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Βερόνα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

16.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Σαν Πάουλι-Ντιναμό Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 4 HD

15.55 Αρμάνι Μιλάνο-Κάπο ντ’ Ορλάντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

17.50 Ουνικάχα Μάλαγα-Τενερίφη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

20.00 Indiana Fever-Washington Mystics, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα: ACB Liga Endesa : Βαλένθια-Μπασκόνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 3ος Ημιτελικός (Μ)





COSMOTE sport 5 HD

ος Αγώνας Σέρρες (Μ) 17.35 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, 3Αγώνας Σέρρες (Μ)

21.00 NASCAR Cup Series, Watkins Glen 355, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

Formula E , Μόντρεαλ, 1ος Αγώνας (Μ) 21.50, Μόντρεαλ, 1Αγώνας (Μ)

Formula E , Μόντρεαλ, 2ος Αγώνας (Μ) 23.45, Μόντρεαλ, 2Αγώνας (Μ)





COSMOTE sport6HD

10.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Μ Κυρίως Ταμπλό

16.35 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , 1 ος Ημιτελικός Γυναικών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΗμιτελικός Γυναικών

17.30 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , 2 ος Ημιτελικός Γυναικών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΗμιτελικός Γυναικών

19.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Ζ Κυρίως Ταμπλό









Τετάρτη 09.08.17

COSMOTE sport 1 HD

15.30 Γουότφορντ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

17.20 Goals of the Season , Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Στιγμιότυπα (Μ)

18.50 Ανασκόπηση Αγγλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Στιγμιότυπα (Μ)

19.45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Super Cup (Μ)

22.00 Χαλ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 2 HD

17.00 Μίλαν-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αλαβές-Θέλτα , Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Νάπολι-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Σοσιεδάδ-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

16.00 Φράιμπουργκ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Καϊζερσλάουτερν-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Χέρτα Βερολίνου-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Super Cup ( M )





COSMOTE sport 4 HD

15.45 Αβελίνο-Ρέτζιο Εμίλια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

17.35 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

19.30 Seattle Storm- Chicago Sky, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα: ACB Liga Endesa : Βαλένθια-Μπασκόνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 4ος Ημιτελικός (Μ)





COSMOTE sport5HD

15.50 Εκπομπή : GRAND PRIX ( Μ Εκπομπή

17.35 FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 MotoGP, Monster Energy Grand Prix, Ceske republiky, Στιγμιότυπα ( Μ ) Στιγμιότυπα

22.05 NASCAR Cup Series, Watkins Glen 355, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTE sport6HD

10.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Μ Κυρίως Ταμπλό

16.00 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , Τελικός 3 ης Θέσης Γυναικών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΤελικόςΘέσης Γυναικών

17.00 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , Τελικός Γυναικών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΤελικός Γυναικών

19.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Ζ Κυρίως Ταμπλό





Πέμπτη 10.08.17

COSMOTE sport1HD

16.00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , UEFA Super Cup ( Μ Ρεάλ ΜαδρίτηςΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19.00 Προεπισκόπηση Αγγλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

20.00 Άρσεναλ-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Τσέλσι-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 2 HD

17.00 Κιέβο-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Εσπανιόλ-Βαλένθια , Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.55 Γιουβέντους-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

16.00 Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)

20.40 Bundesliga Clubs ep .03 (Μ)

22.00 Ντόρτμουντ-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 32η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 4 HD

16.15 Σάσαρι-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

18.15 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

20.00 Minnesota Lynx-New York Liberty, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα: ACB Liga Endesa : Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1ος Τελικός (Μ)





COSMOTE sport5HD

15.10 NASCAR Cup Series, Watkins Glen 355, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

18.15 Moto3 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.35 Moto2 Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.55 MotoGP Monster Energy Grand Prix Ceske republiky, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTE sport6HD

10.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Μ Κυρίως Ταμπλό

16.30 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , 1 ος Ημιτελικός Ανδρών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΗμιτελικός Ανδρών

17.30 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , 2 ος Ημιτελικός Ανδρών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΗμιτελικός Ανδρών

19.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Ζ Κυρίως Ταμπλό





Παρασκευή 11.08.17

COSMOTE sport 1 HD

15.40 Χαλ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

17.35 Τσέλσι-Σάντερλαντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

20.35 Προεπισκόπηση Αγγλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Μ)

21.45 Άρσεναλ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTE sport 2 HD

17.00 Πεσκάρα-Παλέρμο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Οσασούνα-Γρανάδα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Λάτσιο-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Λας Πάλμας-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

16.00 Ανασκόπηση Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

17.00 Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Super Cup (Μ)

20.00 Φράιμπουργκ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Λεβερκούζεν-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 4 HD

16.05 Ρέτζιο Εμίλια-Αβελίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

18.00 Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

20.00 Dallas Wings- Phoenix Mercury, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα: ACB Liga Endesa : Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2ος Τελικός (Μ)





COSMOTE sport5HD

09.55 Moto3 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 1 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

10.50 MotoGP NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 1 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

11.50 Moto2 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 1 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

14.05 Moto3 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 2 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

15.00 MotoGP NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 2 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

16.00 Moto2 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 2 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές





COSMOTE sport6HD

10.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Κυρίως Ταμπλό ( Μ Κυρίως Ταμπλό

15.45 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , Τελικός 3 ης Θέσης Ανδρών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΤελικόςΘέσης Ανδρών

16.45 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , Τελικός Ανδρών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΤελικός Ανδρών

19.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

21.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός





Σάββατο 12.08.17





COSMOTE sport 1 HD

14.30 Γουότφορντ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.00 Τσέλσι-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

22.00 Γουότφορντ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 2 HD

17.35 Μίλαν-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Βιγιαρεάλ-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Έβερτον-Στόουκ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Σαουθάμπτον-Σουόνσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTE sport 3 HD

17.00 Σαν Πάουλι-Ντιναμό Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Κρίσταλ Πάλας-Χάντερσφιλντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Ανασκόπηση UEFA Youth League Ανασκόπηση





COSMOTE sport4HD

15.45 Πιστόια-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελικά (Μ)

18.10 Dallas Wings- Phoenix Mercury, WNBA Regular Season ( Μ

20.00 Μπεσίκτας-Αναντολού Εφές, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1ος Ημιτελικός (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: ACB Liga Endesa : Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 3ος Τελικός (Μ)





COSMOTE sport5HD

09.55 Moto3 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 3 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

10.50 MotoGP NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 3 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

11.50 Moto2 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 3 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

13.30 Moto3 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, Κατατακτήριες Δοκιμές ( Ζ Κατατακτήριες Δοκιμές

14.25 MotoGP NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, 4 ες Ελεύθερες Δοκιμές ( Ζ Ελεύθερες Δοκιμές

15.05 MotoGP NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, Κατατακτήριες Δοκιμές ( Ζ Κατατακτήριες Δοκιμές

16.00 Moto2 NeroGiardini Motorrad Grand Prix von Osterreich, Κατατακτήριες Δοκιμές ( Ζ Κατατακτήριες Δοκιμές





COSMOTE sport6HD

01.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

03.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

19.30 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , Τελικός 3 ης Θέσης Γυναικών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΤελικόςΘέσης Γυναικών

20.30 FIVB World Championships Μπιτς Βόλεϊ , Τελικός Γυναικών ( Μ ) Μπιτς ΒόλεϊΤελικός Γυναικών

22.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Montreal, 1 ος Ημιτελικός ( Ζ Ημιτελικός





COSMOTE sport 7 HD

η Αγωνιστική (Μ) 22.00 Γουέστ Μπρομ-Μπόρνμουθ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Μ)

Κυριακή 13.08.17

COSMOTEsport 1 HD

15.30 Νιούκαστλ-Τότεναμ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 1ηΑγωνιστική (Ζ)

18.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 1ηΑγωνιστική (Ζ)

20.00 Τσέλσι-Μπέρνλι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 1ηΑγωνιστική (Μ)

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 1ηΑγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

15.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γιουβέντους-Κροτόνε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Νάπολι-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Αφιερωματική εκπομπή: Ανασκόπηση UEFAChampionsLeague (Μ)

18.00 Λειψία-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 33η Αγωνιστική (Μ)

20.00 BundesligaClubsep .01 (Μ)

21.20 BundesligaClubsep .02 (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.15 Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

18.00 Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

20.00 Indiana Fever-New York Liberty, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα : ACBLigaEndesa: Βαλένθια - ΡεάλΜαδρίτης , 4 οςΤελικός ( Μ ΑφιέρωμαΒαλένθιαΡεάλΜαδρίτηςΤελικός





COSMOTEsport5HD

09.35 Moto3 NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Warm Up ( Ζ

10.05 Moto2NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Warm Up ( Ζ

10.35 MotoGPNeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Warm Up ( Ζ

11.45 Moto3 NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

13.05 Moto2NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

14.30 MotoGPNeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

22.00 NASCAR Cup Series, Pure Michigan 400, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

03.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Μόντρεαλ , 2 οςΗμιτελικός ( Ζ ΜόντρεαλΗμιτελικός

10.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Μόντρεαλ , Ημιτελικοί ( Μ ΜόντρεαλΗμιτελικοί

18.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Μόντρεαλ , Ημιτελικοί ( Μ ΜόντρεαλΗμιτελικοί

23.00 ATP Masters 1000 Rogers Cup Μόντρεαλ , Τελικός ( Ζ ΜόντρεαλΤελικός





COSMOTEsport7HD

20.30 WTARogersCup Τορόντο , Τελικός ( Ζ ΤορόντοΤελικός





Δευτέρα 14.08.17

COSMOTEsport 1 HD

17.00 Νιούκαστλ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.00 Τσέλσι-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Γουότφορντ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Μίλαν-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 37η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Σαμπντόρια-Νάπολι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Σεβίλη-Οσασούνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

15.55 Αφιερωματική εκπομπή: Ανασκόπηση UEFAEuropaLeague (Μ)

18.00 Γκρόιτερ Φιρτ-Αρμίνια Μπίλεφελντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

22.20 Χέρτα Βερολίνου-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

15.50 Βενέτσια-Αβελίνο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

17.35 Μπεσίκτας-Αναντολού Εφές, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.30 Minnesota Lynx-Atlanta Dream, WNBA Regular Season ( Μ

21.30 Αφιέρωμα: ΓιάννηςΑντετοκούνμπο: Milwaukee Bucks-Golden State Warriors, NBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

16.30 FormulaE Βερολίνο , 1 οςΑγώνας ( Μ ΒερολίνοΑγώνας

18.20 FormulaE Βερολίνο , 2 οςΑγώνας ( Μ ΒερολίνοΑγώνας

20.15 Moto3 NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.35 Moto2 NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Μ Αγώνας

22.55 MotoGPNeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

10.45 WTARogersCup Τορόντο , Τελικός ( Μ ΤορόντοΤελικός

15.30 ATP Masters 1000 Rogers Cup Μόντρεαλ , Τελικός ( Μ ΜόντρεαλΤελικός

18.00 ATP Masters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)





Τρίτη 15.08.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Άρσεναλ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

18.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική

23.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική





COSMOTEsport 2 HD

16.35 Ρόμα-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική

23.45 Ρόμα-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport3HD

17.30 BundesligaClubsep.01 ( Μ

18.50 BundesligaClubsep.02 ( Μ

20.10 BundesligaClubsep.03 ( Μ

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική





COSMOTEsport 4 HD

15.40 ΑρμάνιΜιλάνο-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

17.40 Νταρουσάφακα-Φενέρμπαχτσε, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.30 Dallas Wings-Phoenix Mercury, WNBA Regular Season ( Μ

21.30 Αφιέρωμα : ΓιάννηςΑντετοκούνμπο :Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, NBA Regular Season ( Μ ΑφιέρωμαΓιάννηςΑντετοκούνμπο





COSMOTEsport5HD

16.35 FormulaE, Νέα Υόρκη , 1 οςΑγώνας ( Μ Νέα ΥόρκηΑγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Pure Michigan 400, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.00 WRC Φινλανδία , Ανασκόπηση ( Μ ΦινλανδίαΑνασκόπηση





COSMOTEsport6HD

02.00 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , Κυρίως Ταμπλό ( Ζ ΣινσινάτιΚυρίως Ταμπλό

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Μ) 08.151000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Μ)

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)\ 18.001000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)\





COSMOTEsport7HD

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική









COSMOTEsport8HD

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική





Τετάρτη 16.08.17

COSMOTEsport1HD

17.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

19.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική

23.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ίντερ-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Βαλένθια-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική

23.45 Αφιερωματικήεκπομπή : Ανασκόπηση UEFA Europa League (M) ΑφιερωματικήεκπομπήΑνασκόπηση





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Αμβούργο-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

17.30 Καϊζερσλάουτερν-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Γκλάντμπαχ-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική





COSMOTEsport 4 HD

15.45 Βενέτσια-Αβελίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

17.30 Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.30 Ντοκιμαντέρ ESPN 30 for 30: No Crossover: The Trial of Allen Iverson ( Μ Ντοκιμαντέρ

21.30 Αφιέρωμα : ΓιάννηςΑντετοκούνμπο :Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season ( Μ ΑφιέρωμαΓιάννηςΑντετοκούνμπο





COSMOTEsport5HD

16.10 FormulaE, Νέα Υόρκη , 2 οςΑγώνας ( Μ ) Νέα ΥόρκηΑγώνας

18.10 Red Bull Air Race World Championship, Ρωσία , Καζάν , Αγώνας ( Μ ΡωσίαΚαζάνΑγώνας

21.00 MotoGPNeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Österreich, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.05 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, Σέρρες, 3ος Αγώνας(Μ)





COSMOTEsport 6 HD

ATP Masters 1000 Σινσινάτι, ΚυρίωςΤαμπλό (Ζ) 02.001000 Σινσινάτι, ΚυρίωςΤαμπλό (Ζ)

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Μ) 06.001000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Μ)

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 18.001000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)





COSMOTEsport7HD

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική





COSMOTEsport8HD

21.45 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Ζ Αγωνιστική





Πέμπτη 17.08.17

COSMOTEsport1HD

16.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

18.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

20.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

22.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Φιορεντίνα-Πεσκάρα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Μπαρτσελόνα-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Μπολόνια-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

23.30 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική , Στιγμιότυπα ( Μ ΑγωνιστικήΣτιγμιότυπα





COSMOTEsport 3 HD

16.30 Αφιερωματική εκπομπή: Ανασκόπηση Κύπελλο Ελλάδας (Μ)

17.30 Ντούισμπουργκ-Μπόχουμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 2η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Ίνγκολσταντ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 34η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

02.00 Washington Mystics-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season ( Ζ

16.55 Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.25 Washington Mystics-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season ( Μ

21.30 Αφιέρωμα: ΓιάννηςΑντετοκούνμπο:Toronto Raptors-Milwaukee Bucks, NBA Playoffs ( Μ





COSMOTEsport5HD

16.30 FormulaE, Μόντρεαλ , 1 οςΑγώνας ( Μ ΜόντρεαλΑγώνας

18.20 Moto3 NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Μ Αγώνας

19.40 Moto2 NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Osterreich, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Pure Michigan 400, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

02.00 ATP Masters 1000 Σινσινάτι , ΚυρίωςΤαμπλό ( Ζ ΣινσινάτιΚυρίωςΤαμπλό

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Μ) 08.001000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Μ)

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ) 18.001000 Σινσινάτι, Κυρίως Ταμπλό (Ζ)





Παρασκευή 18.08.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Γουότφορντ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

16.00 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

18.00 Τσέλσι-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.30 Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

15.00 Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

16.55 Μπολόνια-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 38η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport3HD

17.40 BundesligaClubsep.03 ( Μ

19.00 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή

21.30 UEFA Champions League, Playoffs, 1 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

23.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Μ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

15.50 Αβελίνο - Βενέτσια , Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ , Ημιτελική Φάση ( Μ ΑβελίνοΒενέτσιαΙταλικό Πρωτάθλημα ΜπάσκετΗμιτελική Φάση

17.35 Washington Mystics-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season ( Μ

19.35 Αναντολού Εφές-Μπεσίκτας, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

21.30 Αφιέρωμα: Γιάννης Αντετοκούνμπο:TorontoRaptors-MilwaukeeBucks, NBA Playoffs (Μ)





COSMOTEsport5HD

16.30 FormulaE, Μόντρεαλ , 2 οςΑγώνας ( Μ ΜόντρεαλΑγώνας

21.30 IDEMITSU Asia Talent Cup, Malaysia Superbike Championship, 1 οςΑγώνας ( Μ Αγώνας

22.25 IDEMITSU Asia Talent Cup, Malaysia Superbike Championship, 2 οςΑγώνας ( Μ Αγώνας

23.20 Red Bull Air Race World Championship, Ρωσία , Καζάν , Αγώνας ( Μ ΡωσίαΚαζάνΑγώνας





COSMOTEsport6HD

08.30 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , ΚυρίωςΤαμπλό ( Μ ΣινσινάτιΚυρίωςΤαμπλό

20.00 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , Προημιτελικός ( Ζ ΣινσινάτιΠροημιτελικός

22.00 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , Προημιτελικός ( Ζ ΣινσινάτιΠροημιτελικός





COSMOTEsport 8 HD

ης κατ., 3η Αγωνιστική (Ζ) 19.30 Ντάρμσταντ-Σαν Πάουλι, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2κατ., 3Αγωνιστική (Ζ)





Σάββατο 19.08.17





COSMOTEsport 1 HD

14.30 Σουόνσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Στόουκ-Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Σαουθάμπτον-Γουέστ Χαμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Ντινάμο Δρέσδης-Σαντχάουζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2ης κατ., 3η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Χέρτα Βερολίνου-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Σάλκε-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

15.00 Ντοκιμαντέρ ESPN 30 for 30: No Crossover: The Trial of Allen Iverson ( Μ Ντοκιμαντέρ

16.30 Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

18.30 AntetokounBros Event 2017, Θεσσαλονίκη (Μ)

21.30 Αφιέρωμα: ΓιάννηςΑντετοκούνμπο: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors , NBA Playoffs (Μ)





COSMOTEsport 5 HD

FormulaE , Μόντρεαλ, Στιγμιότυπα (Μ) 17.05, Μόντρεαλ, Στιγμιότυπα (Μ)

19.30 NASCAR Cup Series, Pure Michigan 400, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

21.30 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Τσεχία , Μπρνο , 1 οςΑγώνας ( Μ ΤσεχίαΜπρνοΑγώνας

22.25 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Τσεχία , Μπρνο , 2 οςΑγώνας ( Μ ΤσεχίαΜπρνοΑγώνας





COSMOTEsport6HD

04.00 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , Προημιτελικός ( Ζ ΣινσινάτιΠροημιτελικός

η Αγωνιστική (Ζ) 16.30 Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Προημιτελικός (Μ) 18.301000 Σινσινάτι, Προημιτελικός (Μ)

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, 1ος Ημιτελικός (Ζ) 21.001000 Σινσινάτι, 1Ημιτελικός (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Προημιτελικός (Ζ) 02.001000 Σινσινάτι, Προημιτελικός (Ζ)

13.00 WRC Γερμανία , SS12 Romerstrasse( Ζ Γερμανία

η Αγωνιστική (Ζ) 16.30 Μάιντς-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Μ) 21.30 Λέστερ-Μπράιτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Μ) 22.00 Μπόρνμουθ-Γουότφορντ , Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Μ)













Σημαντικά αθλητικά γεγονότα και δυνατά Highlights έρχονται στο χαρτοφυλάκιο αθλητικών καναλιών "" (το χρονικό διάστημα ""...Nicolas A. .........