Νέα Ενημέρωση 03/08:
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...
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ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου...
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Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...
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ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου...
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Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8
12.30 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
13.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ
17.00 ONE WAY TICKET
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.15 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18.30 SOCIAL GROWTH
19.00 ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ
20.00 ΒΟΤΑΝΑ , ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23.00 ΔΙΓΑΜΜΑ
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00.00 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
01.30 ONE WAY TICKET
02.30 ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ
03.30 SOCIAL GROWTH
04.00 ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8
08.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
11.30 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΑΝΤΟΥ
12.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.30 ΕΤΣΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17.00 28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.15 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18.30 ΑΝΙΜΕΡΤ
19.00 ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ
20.00 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
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01.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
01.30 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΑΝΤΟΥ
02.00 ΑΝΙΜΕΡΤ
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30 ΑΓΡΟWEEK
14.30 ON THE ROAD
18.50 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
19.50 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΗ 8/8
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30 ΕΡΤ report
14.30 SOCIAL GROWTH
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
19.50 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30 BORDERS
14.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
19.50 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.30 Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
13.30 ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
14.30 ΑΝΙΜΕΡΤ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
19.50 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13.00 ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
14.00 ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.50 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
19.50 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ