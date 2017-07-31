ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου...

Νέα Ενημέρωση 03/08:
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...





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ERT World Highlights 05 - 11 Αυγούστου...
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Σύνθεση και Ροή Προγράμματος

ΣΑΒΒΑΤΟ   5/8


07.00        ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10.00       ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

11.00        ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

12.00        ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30        ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

13.30         ΔΙΑΣΠΟΡΑ     

15.00        ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00        ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ

17.00         ONE WAY TICKET

18.00         ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15         20ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

18.30         SOCIAL GROWTH

19.00         ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ
 
20.00          ΒΟΤΑΝΑ , ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ     

20.55          ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          24 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

23.00          ΔΙΓΑΜΜΑ
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00.00         ΔΙΑΣΠΟΡΑ
01.30         ONE WAY TICKET
02.30         ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ
03.30         SOCIAL GROWTH
04.00         ΟΙΝΟΣ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ
05.00         ΒΟΤΑΝΑ , ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ         
06.00         24 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
07.00         ΔΙΓΑΜΜΑ 


ΚΥΡΙΑΚΗ     6/8


08.00          ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

10.30          ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

11.30          ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

12.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30          ΕΤΣΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ          

13.00          ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

15.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00           ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

17.00          28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ 
              
18.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           20ος ΑΙΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

18.30           ΑΝΙΜΕΡΤ

19.00           ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ       

20.00           ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ        

 20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ           

22.00          ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
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01.00          ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
01.30          ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΑΝΤΟΥ
02.00          ΑΝΙΜΕΡΤ
03.00          ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
04.00          28 ΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ
05.00          ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ
06.00          ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΔΕΥΤΕΡΑ   7/8


07.00           ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

09.50           ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

10.00           ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00           ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

11.30           ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ 

12.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30            Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30            ΑΓΡΟWEEK

14.30            ON THE ROAD

15.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 16.00           TOP STORIES

18.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15            Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50            ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

19.50            Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)

23.00          ERT3.GR    (Μ)
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00.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20          AGROWEEK
02.15          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ  
03.15          TOP STORIES
05.00          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                     
ΤΡΙΤΗ        8/8


07.00           ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

09.50           ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

10.00           ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00           ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

11.30           ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 
12.30           Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30           ΕΡΤ report

14.30           SOCIAL GROWTH

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00           TOP STORIES

18.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

19.50          Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00           ERT3.GR  (Μ)
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00.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20           ΕΡΤ report
02.15          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ   
03.15          TOP STORIES
05.00          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                      
                              
ΤΕΤΑΡΤΗ   9/8


07.00           ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

09.50           ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

10.00           ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

11.30           ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ  

12.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30           Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
           
13.30           BORDERS

14.30           ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

15.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00           TOP STORIES

18.00            ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15            Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50            ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

19.50           Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00           ERT3.GR   (Μ)
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00.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ  
01.20          BORDERS
02.15          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ    
03.15          TOP STORIES
05.00          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΠΕΜΠΤΗ   10/8


07.00          ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

09.50          ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

10.00          ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00         ΤΑ  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

11.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ

12.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30          Ο  ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

13.30          ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ  

14.30          ΑΝΙΜΕΡΤ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 16.00           TOP STORIES

18.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

19.50          Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00           ERT3.GR  (Μ)
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00.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.20          ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
02.15          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ
02.45          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ   
03.15          TOP STORIES
05.00          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

          
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          11/8


07.00          ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

09.50          ΔΕΛΤΙΟ EURONEWS

10.00          ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΙΑ

11.00          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ

11.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ 

12.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

12.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
      
13.00           ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ

14.00           ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00           ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ  (Κώστας Βίρβος )

18.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.15           Η ΖΩΗ ΜΟΥ , Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

18.50          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

19.50          Η  ΜΗΧΑΝΗ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

20.55          ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ  (Μ)

23.00           ERT3.GR  (Μ)
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00.30          Ο ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΤΟΥ
01.00           ΑΠΟ ΑΓΚΑΘΙ ΡΟΔΟ
02.00          ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ
02.30          ΠΡΟΒΑ ΓΑΜΟΥ    
03.00          ΦΩΤΑ ΠΟΡΕΙΑΣ
05.00          ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
06.00          Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                          