FOX Sports HD από τη νέα σεζόν και νέα αναβάθμιση για την υβριδική πλατφόρμα της COSMOTE TV…

Υβριδική πρόσβαση FOX Play , προσθήκη επίγειων ψηφιακών και α ντιμετάθεση FTA υπηρεσιών, αλλαγές εμφάνισης και νέες δυνατότητες πρόσβασης στο μενού των υβριδικών υπηρεσιών COSMOTE TV " EPG , Εγγραφών, REPLAY TV , TV Plus και Cinema ON Demand ", αλλά και στην υπηρεσία Multiroom επιφέρει η νέα Αναβάθμιση για την υβριδική πλατφόρμα της COSMOTE TV . Παράλληλα στις υπηρεσίες καναλιών έχει οριστικοποιηθεί η φθινοπωρινή προσθήκη του FOX Sports HD , καθώς και η συμφωνία ανανέωσης περιεχομένου τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τη Bundesliga και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τη Universal , ενώ έπεται και συνέχεια ανανέωσης περιεχομένου …

Ανάμεσα τους και η γρήγορη δυνατότητα πρόσβασης με το πράσινο πλήκτρο στις υπηρεσίες FTA που δεν διαθέτουν EPG , για το γρήγορο προγραμματισμό εγγραφής βάση χρονικής διάρκειας…





Αλλαγή εμφάνισης των υπηρεσιών COSMOTE REPLAY TV με την επιπρόσθετη εμφάνιση των εικονιδίων ενημέρωσης EPG . Αλλαγή εμφάνισης των υπηρεσιών COSMOTE TV Plus με μεγαλύτερα παράθυρα απεικόνισης στις Σειρές, το διαχωρισμό του COSMOTE Η istory σε Σειρές, Αυτοτελή και Αλφαβητικά. Αλλαγή εμφάνισης των υπηρεσιών COSMOTE Cinema ON Demand με μεγαλύτερα παράθυρα απεικόνισης στις SVoD Πρεμιέρες/ HD , προσθήκη στις υπηρεσίες ενηλίκων των SVoD υπηρεσ ιών " Penthouse ". Προσθήκη της VoD υπηρεσίας FOX Play με διαχωρισμό περιεχομένου σε " All , FOX και Fox life "…









Προσθήκη στο μενού Ρυθμίσεις Σήματος της δυνατότητας αναζήτησης και προβολής Επίγειων ψηφιακών καναλιών με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνδεση στη θύρα USB, ενός ειδικού USB DVB - T Adapter της AverMedia " AVerTV Volar HD 2 - TD 110 ". Ενώ έχουν μπει και νέες ρυθμίσεις στην υπηρεσία Multiroom οι οποίες θα είναι εμφανείς, όταν θα γίνει διαθέσιμη η υπηρεσία μέσω δορυφόρου (με επιφύλαξη "το τελευταίο τετράμηνο του 2017")…



αλλαγής θέσης προβολής των ελεύθερων δορυφορικών καναλιών (FTA), στη γενική λίστα καναλιών "EPG 801 -..." (όπου αποθηκεύεται απεριόριστος αριθμός FTA υπηρεσιών), με τη προσθήκη της νέας λειτουργίας αντιμετάθεσης υπηρεσιών. Με τη διαδικασία .επιλογής από το μενού "Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις Σήματος / Ελεύθερα Δορυφορικά / Επιλογή δορυφόρου Eutelsat 9B / Προβολή Καναλιών " και πατώντας το Πράσινο πλήκτρο μπαίνουμε στο μενού αντιμετάθεσης FTA υπηρεσιών. Η δυνατότητα αντιμετάθεσης υπηρεσιών ισχύει και για τα επίγεια ψηφιακά κανάλια, τα οποία εμφανίζονται στις θέσεις "EPG 01 - 69 (τηλεοπτικά κανάλια) και EPG 70 - 99 (ραδιοφωνικά κανάλια)", μέσω της διασύνδεσης του ειδικού USB DVB - T Adapter της AverMedia " AVerTV Volar HD 2 - TD 110 ".