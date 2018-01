Η σειρά Madam Secretary επιστρέφει με νέο κύκλο στην COSMOTE TV

The

Στο

COSMOTECINEMA

2

HD

, ξεχωρίζουν η ρομαντική κομεντί

All

of

My

Heart

(Τετάρτη 19/7, 22.00, ζώνη

Ladies

First

) και το βιογραφικό δράμα Η Ζωή Ενός Θρύλου (Born to Be Blue), για τη ζωή του εμβληματικού τρομπετίστα της δεκαετίας του ’50, Τσετ Μπέικερ, που ενσαρκώνεται από τον Ίθαν Χοκ (Σάββατο 22/7, 22.00) – όλα σε Α’ Προβολή. Επίσης, στο κανάλι συνεχίζεται το αφιέρωμα σε αγαπημένα

westerns

, με ακόμα δύο ταινίες

back

2

back

. Την Τρίτη 18/7,στις 19.45 δεν χάνουμε την ταινία Μονομαχία στο Ελ Πάσο (For a Few Dollars More), 2η ταινία της θρυλικής τριλογίας του Σέρτζιο Λεόνε,με τον Κλιντ Ίστγουντ, ενώ στις 22.00, παρακολουθούμε το βραβευμένο με

OSCAR