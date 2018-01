"Nova Highlights: 23 Ιουλίου - 01 Αυγούστου"...

Η περιπετειώδης «Αιματοχυσία», της Άνα Φόρστερ , «Underworld: Blood Wars» κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σε Ά τηλεοπτική προβολή στο Novacinema1HD, την Κυριακή 23 Ιουλίου, στις 22:00.

Η ταινία έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1, ενώ μετά την προβολή της θα διατίθεται μέσω των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται!





« Denial »: Η διάσημη βρετανική υπόθεση δυσφήμισης έρχεται αποκλειστικά στη Nova!

μία συγκλονιστική αληθινή ιστορία κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σε Ά τηλεοπτική προβολή στο Novacinema1HD, την Κυριακή 30 Ιουλίου, στις 22:00. Ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος Ντέιβιντ Χέιρ και ο σκηνοθέτης Μικ Τζάκσον, υπογράφουν μία από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες για το 2017 . Μία ταινία βασισμένη στην αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που προσπάθησε ασταμάτητα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπενθυμίσει στον κόσμο για την τραγωδία του Ολοκαυτώματος. Η «Άρνηση» διαπραγματεύεται ένα από τα πιο σκληρά θέματα του 20ου αιώνα. Πρωταγωνίστρια της ταινίας «

η βραβευμένη με Όσκαρ, Ρέιτσελ Βάις, που υποδύεται την Ντέμπορα Λίπσταντ, ξαναγράφοντας την αυταπόδεικτη ιστορία του Ολοκαυτώματος αλλά και ο Τίμοθι Σπολ, υποψήφιος για Βραβείο BAFTA, που υποδύεται τον Ντέιβιντ Ίρβινγκ, ο οποίος την κατηγόρησε για συκοφαντική δυσφήμιση, όταν εκείνη τον ανακήρυξε Αρνητή του Ολοκαυτώματος. Επιπλέον, πρωταγωνιστούν, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Γουίλκινσον και ο Άντριου Σκοτ. Η ταινία «

έρχεται αποκλειστικά στη

Nova

να αποδείξει την αυταπόδεικτη αλήθεια: ότι το Ολοκαύτωμα έγινε.

Βασισμένη στο βιβλίο «Άρνηση: Η Ιστορία του Ολοκαυτώματος δικάζεται», η ταινία «

είναι ένα δικαστικό δράμα, βασισμένο σε μία από τις σπουδαιότερες διεθνείς νομικές υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας. Όταν η ιστορικός Ντέμπορα Λίπσταντ εκδίδει το βιβλίο της «Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory» στη Μεγάλη Βρετανία, μαθαίνει σοκαρισμένη ότι ο Βρετανός συγγραφέας Ντέιβιντ Ίρβινγκ, ο οποίος έχει καταπιαστεί στα βιβλία του με θέματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, την μηνύει για δυσφήμιση. Το αξιοπερίεργο, όμως, για τη διακεκριμένη ακαδημαϊκό είναι ότι, σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, θεωρείται ένοχη μέχρι να αποδείξει ότι είναι αθώα. Παθιασμένη και ανεξάρτητη, η Λίπσταντ αρνείται να συμβιβαστεί και διεκδικεί τη μέρα της στο δικαστήριο. Η νομική ομάδα της, όμως, της προτείνει ένα περίεργο σχέδιο: να μην παρουσιαστούν στο εδώλιο ούτε η ίδια, ούτε κάποιος επιζώντας του Ολοκαυτώματος.

