Το Ευρωπαϊκό ταξίδι στο UEFA Europa League για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ έχει αφετηρία στην COSMOTE TV

COSMOTE

TV

, για αυτήν την εβδομάδα. Την Πέμπτη 27/7 ο ΠΑΟΚ ξεκινά την πορεία του στο

UEFA

Europa

League

, εκτός έδρας, στο Ντόνετσκ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολιμπίκ. Στις 19.30 θα δοθεί η σέντρα του ματς που θα διεξαχθεί για τον τρίτο προκριματικό γύρο και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε στο

COSMOTE

SPORT

2

HD

. Την Πέμπτη θα δοθεί η εκκίνηση και των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού, στο

UEFA

Europa

League. Συντονιστείτε στις 21.30 με το

COSMOTE

SPORT

1

HD

, ώστε να βρεθείτε... στις καλύτερες θέσεις του "Απ. Νικολαΐδης" και να δείτε το παιχνίδι με την Γκαμπάλα, επίσης για τον 3ο προκριματικό γύρο του

UEFA

Europa

League.





Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στην άμμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Euro Beach Soccer League, διεξάγεται στη Μόσχα και εκεί θα βρεθεί η Εθνική Ελλάδος, για να διεκδικήσει τη διάκριση. Την Παρασκευή 28/7, κάνει πρεμιέρα η 2.Bundesliga, πρωτάθλημα το οποίο θα παρακολουθούμε για ακόμα μία χρονιά αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE SPORT. Ακόμα, θα έχουμε, την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μέσα από το COSMOTE SPORT 1HD, το Emirates Cup, τουρνουά που διοργανώνει η Άρσεναλ από το 2007, στο οποίο διαγωνίζονται ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ξεχωρίζουν οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές της Formula 1 (Παρασκευή 28/7), καθώς και ο 11ος αγώνας από το Silverstone Circuit της Βουδαπέστης, την Κυριακή 30/7 (COSMOTE SPORT 5HD). Στο πρόγραμμα ανήκει, επίσης, το WRC (Κυριακή 30/7, Φινλανδία, SS25 Oittila 2, Power Stage, COSMOTE SPORT 7HD), όπως και το Pocono Pennsylvania 400, για το NASCAR Cup Series (Κυριακή 30/7, COSMOTE SPORT 8HD).









Στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μοναδικές πρεμιέρες σε Α’ τηλεοπτική προβολή. Στο COSMOTE 4HD, δεν χάνουμε την πρεμιέρα των σειρών Midnight Texas, την Τετάρτη 26/7, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική, αλλά και τη σειρά βρετανικής παραγωγής, Urban Myths, με τους Ρούπερτ Γκριντ (Χάρι Πότερ), Μπεν Τσάπλιν (Σνόουντεν), Ίβαν Ρίον και Πολ Ρίτερ του Game of Thrones. Στο COSMOTE CINEMA 1HD, παρακολουθούμε σε Α’ Προβολή τη δραματική ταινία Υπόθεση Φριτς Μπάουερ: Μυστική ατζέντα (The People VS Fritz Bauer), αλλά και τη βασισμένη σε αληθινή ιστορία δραματική ταινία, Ο Πειραματιστής (Experimenter). Στο ίδιο κανάλι, παρακολουθούμε την πρεμιέρα του θρίλερ Κάθαρση: Έτος Εκλογών (The Purge: Election Year). Στο COSMOTE CINEMA 2HD, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της μουσικής κομεντί Popstar: Και Δεν Τον Σταματάει Τίποτα (Popstar: Never Stop Never Stopping), όπως και η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγής COSMOTE TV, The Extra Mile. Επίσης, θα παρακολουθήσουμε σε Α’ Προβολή τη ρομαντική κομεντί Surprised By Love και την ρομαντική κομεντί Η Πριγκίπισσα Το ‘Σκασε (Α Royal Night Out). Τέλος, στο COSMOTE CINEMA 2HD, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το αφιέρωμα σε ταινίες western.

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV, βρίσκουμε και αυτή την εβδομάδα ποικιλία από αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο. Στα αθλητικά, δύο πρεμιέρες ελληνικών ομάδων, στο δεύτερο τη τάξει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, συλλογικού επιπέδου, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της