"1987 - 2017": "30 Χρόνια MTV MUSIC NON STOP"…

30 χρόνια μετά το ευρωπαϊκό δίκτυο του MTV δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει μουσική, ξεκινώντας από την αρχική περίοδο 1987-1997, όπου υπήρξε το κορυφαίο δίκτυο ελεύθερης μουσικής τηλεόρασης μέσω δορυφόρου (επίγειας και καλωδιακής πρόσβασης). Μέχρι και τη μετάβαση από την ελεύθερη αναλογική τηλεόραση στην ψηφιακή συνδρομητική τηλεόραση, όπου υπήρξαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία εξειδικευμένων θεματικών μουσικών καναλιών τύπου "I Want My MTV". Έτσι υπήρξε άλλη μια δεκαετία από το τέλος των 90 s (έως και τέλος των 00 s ), όπου τα δίκτυα " VH 1, MTV ROCKS , VH 1 CLASSIC , MTV DANCE , MTV HITS , MTV BASE , MTV MUSIC , MTV LIVE HD κορυφαίο χαρτοφυλάκιο γραμμικής μουσικής τηλεόρασης (για τη συνδρομητική τηλεόραση των μεγάλων αγορών της Ευρώπης "Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία κ.α."), που συνδυάστηκε από συχνές αλλαγές ανανέωσης διαδραστικών λογοτύπων και γραφικών… " αποτέλεσαν το(για τητων μεγάλων αγορών της Ευρώπης ""),που συνδυάστηκε από

Επίσης υπήρξαν και άλλες μουσικές τοπικές εκδόσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και βραχύβιας διάρκειας (" VH 2 UK , VIVA 2, MTV 2 POP , QOOB , MTV Flux , MTV PULSE , MTV GOLD , MTV IDOL , TMF 9, TMF Dance , TMF Pure NL "), οι οποίες καταργήθηκαν στη συνέχεια εξυπηρετώντας άλλες ανάγκες του μητρικού δικτύου της Viacom , παράλληλα με τις τοπικές εκδόσεις του αρχικού `η κεντρικού MTV που έκαναν στροφή προγραμματισμού στη ψυχαγωγία νεανικού τύπου reality show (00 s )…





Και ενώ στο διαδίκτυο από το 2005 ερχόταν η ισχυροποίηση της ελεύθερης πλατφόρμας του You Tube (την οποία και αγκάλιασαν οι φανατικοί μουσικόφιλοι του MTV EUROPE ), γεμίζοντας την με αμέτρητα αγαπημένα βιντεοκλίπ με το λογότυπο του MTV (στις διαφορετικές του εκδόσεις τοπικές και θεματικές), συμπεριλαμβανομένου και των δικτύων που είχε απορροφήσει με την εξαγορά τους από τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή ένωση " Viva Germany , TMF Holland , Atomic TV Polska "…







Το κυρίαρχο You Tube στο νεανικό κοινό ,

με τη συνεργασία των περισσότερων δισκογραφικών εταιρειών, τους καλλιτέχνες (που ανέβασαν το δική τους βιντεοθήκη μέσω της πλατφόρμας Vevo ), αλλά και των Studio μουσικών προγραμμάτων στη συνέχεια βοήθησαν στην ανάπτυξη νέων FTA γραμμικών μουσικών δικτύων στη ζώνη Clarke (τόσο στις τοπικές αγορές), όσο και μέσω της αμφίδρομης λειτουργίας δημιουργίας "Playlist" για τους χρήστες της πλατφόρμας You Tube….



Το ευρωπαϊκό δίκτυο θεματικών καναλιών του MTV ( VH 1, MTV ROCKS , VH 1 CLASSIC , MTV DANCE , MTV HITS , MTV BASE , MTV MUSIC , MTV LIVE HD ), αποτέλεσε για μια ολόκληρη δεκαετία από το τέλος των 90 s (έως και τέλος των 00 s ), το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο γραμμικής μουσικής τηλεόρασης, με εξαιρετικό περιεχόμενο εξειδικευμένων ζωνών μουσικών βιντεοκλίπ, ιδιαίτερα στη βραδινή και νυχτερινή ζώνη προγράμματος, αλλά και στις ημερήσιες ατελείωτες αντίστροφες μετρήσεις αφιερωμάτων, κυρίως στις Βρετανικές τους εκδόσεις, που συνδυάστηκε με την ανανέωση και τις συχνές αλλαγές διαδραστικών λογοτύπων και γραφικών, ανάμεσα τους και το "παιχνιδιάρικο MTV Dance διαβολάκι "… Σήμερα ο ανταγωνισμός με το διαδίκτυο και η δημιουργία περισσότερων FTA μουσικών καναλιών στις πιο ισχυρές τοπικές αγορές της Ευρώπης, οδήγησε από το 2014 στη μεταμόρφωση του χαρτοφυλακίου θεματικών καναλιών με low cost profile (κοινή πλατφόρμα λογότυπου και γραφικών) και non - stop MTV music εκδόσεις ( χωρίς διαφημίσεις και τηλεαγορές με εξαίρεση τις βρετανικές εκδόσεις) και ένα προγραμματισμό με κύρια κατεύθυνση πάντοτε στο νεανικό κοινό (με εξαίρεση το VH 1 CLASSIC )…









To χαρτοφυλάκιο θεματικών καναλιών του MTV για την Ευρωπαϊκή αγορά:



" VH 1 " (πρόσβαση COSMOTE TV / NOVA / Vodafone TV ):

Το VH1 υπήρξε στο παρελθόν το κορυφαίο Old Skool κανάλι , σήμερα ο προγραμματισμός του έχει πλέον μετακομίσει στο νεανικό κοινό, ενώ οι αντίστροφες μετρήσεις του Σαββατοκύριακου δεν διαθέτουν τη κατάλληλη συνταγή ανανέωσης oldies περιεχομένου και επιτυχημένων επιλογών προγραμματισμού που θα σε ξεσηκώσουν και θα σε διασκεδάσουν. Γ ενικότερα απουσιάζει μια συνταγή που να ενθουσιάζει και να φτιάχνει διάθεση στους συνδρομητές του μέσα από τις πιο δυνατές εκπομπές του Σαββατοκύριακου "Weekend Warm Up / Timeless Classics"…







" MTV ROCKS " (πρόσβαση Vodafone TV ):

Το MTV Rocks (στο παρελθόν ως " M 2, MTV 2 και MTV Τ WO ") μεγαλούργησε ως δίκτυο στη Ροκ σκηνή την οποία και υπηρετεί επιτυχημένα ως σήμερα με κύριο προσανατολισμό το νεανικό κοινό. Με αντίστοιχο προγραμματισμό που δεν περιλαμβάνει πλέον αφιερώματα και αντίστροφες μετρήσεις μετά το διαχωρισμό του από τη βρετανική έκδοση (Μάιος 2014)…





















" VH 1 CLASSIC " (πρόσβαση CYTA TV ):

To VH1 Classic συνεχίζει να είναι το Κορυφαίο Old Skool κανάλι στην Ευρωπαϊκή αγορά και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο ηλικιακό κοινό, αλλά και στους φανατικούς μουσικόφιλους της γενιάς του MTV Europe παίζοντας προγραμματισμό "κυρίαρχα 80 s , 90 s και εν μέρει 00 s " (που ακούγεται ευχάριστα και ραδιοφωνικά)… Αποτελώντας ένα 24ωρο non - stop μουσικό κανάλι με μεγάλη παρουσία στις συνδρομητικές πλατφόρμες που σέβονται τους μουσικόφιλους συνδρομητές τους (μέσω δορυφόρου, καλωδίου και IPTV )…

" MTV DANCE " (χωρίς πρόσβαση στην Ελληνική αγορά):

To MTV Dance υπήρξε το Κορυφαίο Dance κανάλι στην Ευρωπαϊκή αγορά με ιδιαίτερα ενδιαφέρον προγραμματισμό έως και τη μετάβαση διαχωρισμού από τη βρετανική έκδοση (Μάιος 2014). Η αλλαγή μεταμόρφωσε το κανάλι ως ένα non - stop dance κανάλι (χωρίς διαφημίσεις και τηλεαγορές) και αντίστοιχο προγραμματισμό χωρίς αφιερώματα και αντίστροφες μετρήσεις με κύρια στόχευση στο νεανικό κοινό…













" MTV HITS " (πρόσβαση NOVA / CYTA TV ):

Ν on - stop νεανικές επιτυχίες και προγραμματισμός στόχευσης μόνο για το ευρύτερο νεανικό κοινό…

























" MTV LIVE HD " (πρόσβαση COSMOTE TV / NOVA ):

Ξεκίνησε δυναμικά ως MTVNHD με έντονο συναυλιακό προγραμματισμό σε High Definition και κατεύθυνση σε ένα ευρύτερο ηλικιακό γκρουπ. Η μετάβαση μετονομασίας του σε MTV Live HD συνοδεύτηκε με την αλλαγή προγραμ ματισμού με Ν on - stop νεανικές επιτυχίες και εν μέρει συναυλιακό προγραμματισμό σε H D και κύρια στόχευση το νεανικό κοινό…















"Επερχόμενες εξελίξεις με περισσότερα τοπικά δίκτυα MTV MUSIC "…

Η κεντρική απόφαση για την προώθηση του ισχυρού MTV Brand Name επιφέρει από τον Οκτώβριο του 2017 περισσότερες τοπικές εκδόσεις " MTV MUSIC ", που θα αντικαταστήσουν τις τοπικές εκδόσεις Viva Πολωνίας και Ουγγαρίας. Ενώ το δίκτυο διαθέτει αντίστοιχες τοπικές εκδόσεις " MTV MUSIC ", σε Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία (ως MTV Music 24 + MTV Brand New ). Παράλληλα και τα τοπικά κανάλια MTV Adria (Σλαβόφωνες χώρες της Αδριατικής) και MTV Romania έπαψαν να μεταδίδουν ψυχαγωγικά προγράμματα (αμερικανικές και βρετανικές παράγωγες reality show ) και έχουν πλέον 24ωρο μουσικό προγραμματισμό και ουσιαστικά αποτελούν εκδόσεις " MTV MUSIC για τις αντίστοιχες τοπικές αγορές… για τις αντίστοιχες τοπικές αγορές…

Ενώ και η Γερμανική έκδοση του MTV (όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Viacom), θα επιστρέψει ολοκληρωτικά στην Ελεύθερη τηλεόραση από τον Ιανουάριο του 2018...

























