Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Λονδίνο 2017 ζωντανά σε ΕΡΤ HD και ΕΡΤ 2…

Μετά το θεαματικό Παγκόσμιο πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (FINA Budapest 2017), σειρά παίρνουν μέσα από τις οθόνες της EΡT HD (αλλά και της ΕΡΤ2), το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου του Λονδίνου 2017 (4-13 Αυγούστου) και έπεται συνέχεια με πολλαπλή πρόσβαση σε κινητές συσκευές μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών της ERT WEBTV, για το FIBA EUROBASKET 2017 (31/08 - 17/09)…

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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Λονδίνο 2017 ζωντανά σε EΡT HD και ΕΡΤ2…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4/8/2017 
21:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR  &  HD
1η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ  5/8/2017
12:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
2η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
21:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
2η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ  6/8/2017
12:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
3η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
20:45  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
3η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ  7/8/2017
20:05  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ)GR&HD
4η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ  8/8/2017
20:50  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
5η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ  9/8/2017
20:50  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
6η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ  10/8/2017
20:25  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
7ηΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/8/2017
12:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ)GR&HD
8η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
20:50  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ –  ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
8ηΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ   12/8/2017
12:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ)GR&HD
9η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
21:00  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
9η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ   13/8/2017
14:20  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
10η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
20:40  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
10η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
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