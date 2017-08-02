Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Λονδίνο 2017 ζωντανά σε ΕΡΤ HD και ΕΡΤ 2…

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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Λονδίνο 2017 ζωντανά σε EΡT HD και ΕΡΤ2…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8/2017
21:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
1η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/8/2017
12:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
2η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
21:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
2η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/8/2017
12:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
3η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
20:45 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
3η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/8/2017
20:05 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ)GR&HD
4η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ 8/8/2017
20:50 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
5η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8/2017
20:50 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
6η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/8/2017
20:25 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
7ηΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/8/2017
12:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ)GR&HD
8η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
20:50 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017(Ζ)GR&HD
8ηΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8/2017
12:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ)GR&HD
9η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
21:00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
9η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/8/2017
14:20 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
10η ΜΕΡΑ – ΠΡΩΪΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
20:40 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ – ΛΟΝΔΙΝΟ 2017 (Ζ) GR & HD
10η ΜΕΡΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
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