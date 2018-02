Τελευταία ενημέρωση 14/08:

COSMOTESPORT Highlights "20 Αυγούστου - 02 Σεπτεμβρίου"…

Κυριακή20.08.17

COSMOTEsport 1 HD

11.30 Μπέρνλι-Γουέστ Μπρομ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 2ηΑγωνιστική (Μ)

15.30 Χάντερσφίλντ-Νιούκαστλ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 2ηΑγωνιστική (Ζ)

18.00 Τότεναμ-Τσέλσι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 2ηΑγωνιστική (Ζ)

21.45 Ίντερ-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Χιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αταλάντα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.15 Μπαρτσελόνα-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

23.15 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.30 Νυρεμβέργη-Ουνιόν Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 3η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Γκλάντμπαχ-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Λάτσιο-Σπαλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

16.10 Αβελίνο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 4η Αγωνιστική (Μ)

18.35 AntetokounBrosEvent 2017, Αθήνα (Μ)

21.45 Σαμπντόρια-Μπενεβέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: No Crossover: The Trial of Allen Iverson ( Μ Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport5HD

16.25 WRC Γερμανίας , SS21 St. Wendeler Land 2 Power Stage ( Μ Γερμανίας

18.30 NASCAR Cup Series, Bristol Bass Pro Shops NRA Night Race, Αγώνας ( Μ Αγώνας

22.00 RedBullMotoGPRookiesCup, Αυστρία , Σπίλμπερκ , 1 οςΑγώνας ( Μ ΑυστρίαΣπίλμπερκΑγώνας

22.55 RedBullMotoGPRookiesCup, Αυστρία , Σπίλμπερκ , 2 οςΑγώνας ( Μ ) ΑυστρίαΣπίλμπερκΑγώνας





COSMOTEsport6HD

16.30 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , Ημιτελικοί ( Μ ΣινσινάτιΗμιτελικοί

21.00 WTA Σινσινάτι, Τελικός (Ζ)

23.00 ATPMasters 1000 Σινσινάτι, Τελικός (Ζ)





COSMOTEsport7HD

13.00 WRC Γερμανίας , SS21 St. Wendeler Land 2 Power Stage ( Ζ ) Γερμανίας

η Αγωνιστική (Ζ) 19.15 Μπιλμπάο-Χετάφε, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Ουντινέζε-Κιέβο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Μπολόνια-Τορίνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)





Δευτέρα21.08.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

17.00 Σουόνσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week (M)

22.00 Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Σασουόλο-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.15 Λεβάντε-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)

23.15 Λάτσιο-Σπαλ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Γκλάντμπαχ-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

18.00 Αβελίνο - Βενέτσια , ΙταλικόΠρωτάθλημαΜπάσκετ , ΗμιτελικήΦάση ( Μ ΑβελίνοΒενέτσιαΙταλικόΠρωτάθλημαΜπάσκετΗμιτελικήΦάση

19.55 Βαλένθια-Μπασκόνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

22.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Shaq and Dale ( Μ Ντοκιμαντέρ

23.00 Μάλαγα-Έιμπαρ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

17.20 WRC Γερμανίας , SS12 Romerstrasse ( Μ Γερμανίας

18.25 WRC Γερμανίας , SS21 St. Wendeler Land 2 Power Stage ( Μ Γερμανίας

20.00 WRC Γερμανίας , Ανασκόπηση ( Μ ΓερμανίαςΑνασκόπηση

21.00 NASCAR Cup Series, Bristol Bass Pro Shops NRA Night Race, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

15.00 WTA Σινσινάτι , Τελικός ( Μ ΣινσινάτιΤελικός

17.30 ATPMasters 1000 Σινσινάτι , Τελικός ( Μ ΣινσινάτιΤελικός

20.00 Εκπομπή “Topspin” Εκπομπή

22.30 Εκπομπή “Topspin”( Μ Εκπομπή





COSMOTEsport 7 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Κροτόνε-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

ηΑγωνιστική (Ζ) 21.30 Αρμίνια Μπίλεφελντ-Μπόχουμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας, 3Αγωνιστική (Ζ)









Τρίτη22.08.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Στόουκ-Άρσεναλ,Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

19.00 Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

UEFAChampionsLeague Λεπτό προς Λεπτό”(Ζ) 21.45 Εκπομπή “Λεπτό προς Λεπτό”(Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

18.55 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

20.00 Εκπομπή “UEFA Champions League Show” ( Ζ Εκπομπή

21.45 Ριέκα - Ολυμπιακός , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ΡιέκαΟλυμπιακόςΑγωνιστική

23.45 Εκπομπή “UEFA Champions League Show” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport 3 HD

15.30 Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

17.30 Αρμίνια Μπίλεφελντ-Μπόχουμ , Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 3η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Χέρτα Βερολίνου-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Νις - Νάπολι , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ΝιςΝάπολιΑγωνιστική





COSMOTEsport 4 HD

16.05 Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

18.05 Βενέτσια-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1ος Τελικός (Μ)

20.05 Μάλαγα-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: EuropeanBasketball : TitleGames : ΑρμάνιΜιλάνο-Σάσαρι, Ιταλικό Κύπελλο Μπάσκετ, Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

16.25 MotoGP NeroGiardiniMotorrad Grand Prix von Österreich, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

17.35 FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, Bristol Bass Pro Shops NRA Night Race, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

22.00 WRC Γερμανίας , Ανασκόπηση ( Μ ΓερμανίαςΑνασκόπηση





COSMOTEsport6HD

17.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

19.00 FIVBBeachVolleyballWorldChampionships, 1 οςΗμιτελικόςΓυναικών ( Μ ΗμιτελικόςΓυναικών

20.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, 2 οςΗμιτελικόςΓυναικών ( Μ ΗμιτελικόςΓυναικών

21.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, Τελικός 3 ηςΘέσηςΓυναικών ( Μ ΤελικόςΘέσηςΓυναικών

22.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, ΤελικόςΓυναικών ( Μ ΤελικόςΓυναικών





COSMOTEsport7HD

21.45 Σεβίλη - Μπασάκσεχιρ , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ) ΣεβίληΑγωνιστική





COSMOTEsport8HD

19.00 Αστάνα - Σέλτικ , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ΑστάναΣέλτικΑγωνιστική

21.45 Μάριμπορ - ΧάποελΜπερΣεβά , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ΜάριμπορΧάποελΜπερΣεβάΑγωνιστική









Τετάρτη 23.08.17

COSMOTEsport1HD

15.00 Σεβίλη -ΜπασάκσεχιρUEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΣεβίληΑγωνιστική

17.00 Νις - Νάπολι , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΝιςΝάπολιΑγωνιστική

19.30 Ριέκα - Ολυμπιακός , UEFAChampionsLeague, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΡιέκαΟλυμπιακόςΑγωνιστική

21.45 Εκπομπή “UEFAChampionsLeague ΛεπτόπροςΛεπτό ” ( Ζ ΕκπομπήΛεπτόπροςΛεπτό





COSMOTEsport2HD

19.30 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου , 1 η Αγωνιστική , Στιγμιότυπα ( Μ Ιταλικό Πρωτάθλημα ΠοδοσφαίρουΑγωνιστικήΣτιγμιότυπα

20.00 Εκπομπή “UEFA Champions League Show” ( Ζ Εκπομπή

21.45 Σλάβια - ΑΠΟΕΛ , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ Σλάβια ΠράγαςΑΠΟΕΛΑγωνιστική

23.45 Εκπομπή “UEFA Champions League Show” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport 3 HD

15.30 Σάλκε-Λειψία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

17.30 Ντάρμσταντ-Σαν Πάουλι, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 3η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Λίβερπουλ-Χόφενχαϊμ, UEFAChampionsLeague , Playoffs , 2ηΑγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

15.45 Νταρουσάφακα-Φενέρμπαχτσε, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

17.35 Βενέτσια-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 2ος Τελικός (Μ)

20.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN Nine for IX: The Book of Manning ( Μ Ντοκιμαντέρ

22.00 Αφιέρωμα : EuropeanBasketball: TitleGames: ΡεάλΜαδρίτης - Βαλένθια , ΙσπανικόΚύπελλοΜπάσκετ , Τελικός ( Μ ΑφιέρωμαΡεάλΜαδρίτηςΒαλένθιαΙσπανικόΚύπελλοΜπάσκετΤελικός





COSMOTEsport5HD

18.20 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Τσεχία , Μπρνο , 2 οςΑγώνας ( Μ ΤσεχίαΜπρνοΑγώνας

19.15 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Αυστρία , Σπίλμπεργκ , 1 οςΑγώνας ( Μ ΑυστρίαΣπίλμπεργκΑγώνας

20.10 RedBullMotoGPRookiesCup, Αυστρία , Σπίλμπεργκ , 2 οςΑγώνας ( Μ ΑυστρίαΣπίλμπεργκΑγώνας

21.45 ΤΣΣΚΑΜόσχας - ΓιούνγκΜπόις , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ΤΣΣΚΑΜόσχαςΓιούνγκΜπόιςΑγωνιστική





COSMOTEsport6HD

19.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, 1 οςΗμιτελικόςΑνδρών ( Μ ΗμιτελικόςΑνδρών

20.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, 2 οςΗμιτελικόςΑνδρών ( Μ ΗμιτελικόςΑνδρών

21.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, Τελικός 3 ηςΘέσηςΑνδρών ( Μ ΤελικόςΘέσηςΑνδρών

22.00 FIVB Beach Volleyball World Championships, ΤελικόςΑνδρών ( Μ ΤελικόςΑνδρών





COSMOTEsport7HD

21.45 Κοπεγχάγη - Γκάραμπαγκ , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ) ΚοπεγχάγηΓκάραμπαγκΑγωνιστική





COSMOTEsport8HD

21.45 ΣτεάουαΒουκουρεστίου - ΣπόρτινγκΛισαβόνας , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Ζ ΣτεάουαΒουκουρεστίουΣπόρτινγκΛισαβόναςΑγωνιστική









Πέμπτη 24.08.17

COSMOTEsport1HD

18.00 Εκπομπή “Preshow Κλήρωση UEFA Champions League, ΦάσηΟμίλων ” ( Ζ ΕκπομπήΚλήρωσηΦάσηΟμίλων

19.00 Κλήρωση UEFA Champions League, ΦάσηΟμίλων ( Ζ ΚλήρωσηΦάσηΟμίλων

20.00 Εκπομπή “Postshow Κλήρωση UEFA Champions League, ΦάσηΟμίλων ” ( Ζ ΕκπομπήΚλήρωσηΦάσηΟμίλων

21.00 ΣλάβιαΠράγας - ΑΠΟΕΛ , UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Μ ΣλάβιαΠράγαςΑΠΟΕΛΑγωνιστική





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Λάτσιο-Σπαλ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αταλάντα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Μπαρτσελόνα-Μπέτις, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Γιουβέντους-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Μάιντς-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Ντινάμο Δρέσδης-Σαντχάουζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 3η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Χόφενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.20 Φενέρμπαχτσε-Μπεσίκτας, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1ος Τελικός (Μ)

18.15 Τρέντο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 3ος Τελικός (Μ)

20.15 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 1ος Τελικός (Μ)

22.00 Αφιέρωμα: EuropeanBasketball : TitleGames : Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Superfoods , Stoiximan . grBasketLeague , 5ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

15.40 FormulaE, Μόντρεαλ , 1 οςΑγώνας ( Μ ΜόντρεαλΑγώνας

17.40 FormulaE, Μόντρεαλ , 2 οςΑγώνας ( Μ ΜόντρεαλΑγώνας

21.30 FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ, Αγώνας ( Μ Αγώνας

23.55 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, Σέρρες, 3ος Αγώνας(Μ)





COSMOTEsport6HD

15.25 Ελβετία - Ελλάδα , Euro Beach Soccer League Ανδρών , Μόσχα ( Μ ΕλβετίαΕλλάδαΑνδρώνΜόσχα

16.45 Λευκορωσ ία - Ελλάδα , Euro Beach Soccer League Ανδρών , Μόσχα ( Μ ίαΕλλάδαΑνδρώνΜόσχα

19.30 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή

22.00 ATP 250 Γουίνστον - Σάλεμ , Προημιτελικός ( Ζ ΓουίνστονΣάλεμΠροημιτελικός





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 20.00 Στουτγκάρδη-Μέλσουνγκεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 1Αγωνιστική (Ζ)









Παρασκευή25.08.17

COSMOTEsport 1 HD

13.00 Εκπομπή “ Preshow Κλήρωση UEFAEuropaLeague , ΦάσηΟμίλων” (Ζ)

14.00 Κλήρωση UEFAEuropaLeague , ΦάσηΟμίλων (Ζ)

15.00 Εκπομπή “ Postshow Κλήρωση UEFAEuropaLeague , ΦάσηΟμίλων” (Ζ)

21.30 Κολονία-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.05 Ίντερ-Φιορεντίνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

18.05 Χιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

21.15 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.15 Αταλάντα-Ρόμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

17.00 Νυρεμβέργη-Ουνιόν Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 3η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή

21.30 UEFA Champions League, Playoffs, 2 ηΑγωνιστική ( Μ Αγωνιστική

23.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Μ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

04.00 Phoenix Mercury-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season ( Ζ

18.05 Τρέντο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 4ος Τελικός (Μ)

20.00 Phoenix Mercury-Los Angeles Sparks, WNBA Regular Season ( Μ

22.00 Αφιέρωμα : EuropeanBasketball: TitleGames: Βαλένθια - ΡεάλΜαδρίτης , ΙσπανικόΠρωτάθλημαΜπάσκετ , 4 οςΤελικός ( Μ ΑφιέρωμαΒαλένθιαΡεάλΜαδρίτηςΙσπανικόΠρωτάθλημαΜπάσκετΤελικός





COSMOTEsport5HD

10.55 Moto3 Octo British Grand Prix, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 MotoGP Octo British Grand Prix, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

12.50 Moto2 Octo British Grand Prix, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

15.05 Moto3 Octo British Grand Prix, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

16.00 MotoGP Octo British Grand Prix, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

17.00 Moto2 Octo British Grand Prix, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

00.00 ATP 250 Γουίνστον - Σάλεμ , Προημιτελικός ( Ζ ΓουίνστονΣάλεμΠροημιτελικός

10.50 FORMULA 1 PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, Προημιτελικοί (Μ) 20.30250 Γουίνστον-Σάλεμ, Προημιτελικοί (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

ηΑγωνιστική (Ζ) 19.30 Γκρόιτερ Φίρτ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 4Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 23.00 Μπέτις-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

FIVBBeachVolleyballWorldTour ,Αμβούργο, 1οςΗμιτελικόςΓυναικών (Ζ) 21.05,Αμβούργο, 1ΗμιτελικόςΓυναικών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, 2οςΗμιτελικόςΓυναικών (Ζ) 22.05, Αμβούργο, 2ΗμιτελικόςΓυναικών (Ζ)









Σάββατο26.08.17





COSMOTEsport 1 HD

14.30 Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Ζ)

17.00 Τσέλσι-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ρόμα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

16.30 Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Τζένοα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.15 Λεβάντε-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.15 Λας Πάλμας-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Σαν Πάουλι-Χάιντενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορία, 4η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Ντόρτμουντ-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.30 Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 3ος Τελικός (Μ)

21.15 Χιρόνα-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.15 Αφιέρωμα: EuropeanBasketball : TitleGames : Τρέντο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 6οςΤελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

10.55 Moto3 Octo British Grand Prix, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 MotoGP Octo British Grand Prix, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

12.50 Moto2 Octo British Grand Prix, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.30 Moto3 Octo British Grand Prix, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

15.25 MotoGP Octo British Grand Prix, 4 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

16.05 MotoGP Octo British Grand Prix, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

17.00 Moto2 Octo British Grand Prix, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

02.00 ATP 250 Γουίνστον - Σάλεμ , 1 οςΗμιτελικός ( Ζ ΓουίνστονΣάλεμΗμιτελικός

ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, 1ος Ημιτελικός (Ζ) 04.00250 Γουίνστον-Σάλεμ, 1Ημιτελικός (Ζ)

11.50 FORMULA 1 PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

η Αγωνιστική (Ζ) 16.30 Στουτγκάρδη-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 16.30 Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.15 Αλαβές-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Μ) 21.30 Χάντερσφιλντ-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ) 11.05, Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ) 12.20, Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, Τελικός 3ηςΘέσηςΓυναικών (Ζ) 13.35, Αμβούργο, Τελικός 3ΘέσηςΓυναικών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, ΤελικόςΓυναικών (Ζ) 15.00, Αμβούργο, ΤελικόςΓυναικών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ) 17.05, Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ) 18.05, Αμβούργο, ΠροημιτελικόςΑνδρών (Ζ)

η Αγωνιστική (Μ) 22.00 Κρίσταλ Πάλας-Σουόνσι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3Αγωνιστική (Μ)





Κυριακή27.08.17

COSMOTEsport 1 HD

11.00 Γουότφορντ-Μπράιτον, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 3ηΑγωνιστική (Μ)

15.30 Γουέστ Μπρομ-Στόουκ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 3ηΑγωνιστική (Ζ)

18.00 Λίβερπουλ-Άρσεναλ, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 3ηΑγωνιστική (Ζ)

21.45 Νάπολι-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Τότεναμ-Μπέρνλι, ΑγγλικόΠρωτάθλημαΠοδοσφαίρου, 3ηΑγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Αλαβές-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Τορίνο-Σασουόλο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.15 Χετάφε-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.15 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.30 Λειψία-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Ανόβερο-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Φιορεντίνα-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

15.15 Μπεσίκτας-Φενέρμπαχτσε, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 4ος Τελικός (Μ)

17.55 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30 Winning Time: Reggie Miller vs The NY Knicks ( Μ Ντοκιμαντέρ

19.15 Έιμπαρ-Μπιλμπάο, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Μίλαν-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport5HD

11.35 Moto3 Octo British Grand Prix, Warm Up ( Ζ

12.05 Moto2 Octo British Grand Prix, Warm Up ( Ζ

12.35 MotoGPOcto British Grand Prix, Warm Up ( Ζ

14.00 Moto3 Octo British Grand Prix, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

15.25 Moto2Octo British Grand Prix, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

17.00 MotoGPOcto British Grand Prix, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

13.00 Εκπομπή “Grand Prix” ( Ζ Εκπομπή

14.45 FORMULA 1PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

19.15 ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, Τελικός (Μ)

21.45 Κιέβο-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 14.30 Μπόχουμ-Ντινάμο Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Β΄ Κατηγορίας, 4Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.15 Εσπανιόλ-Λεγανές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Σπαλ-Ουντινέζε, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 13.30 Μαγδεμβούργο-Χάτενμπεργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 1Αγωνιστική (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, 1οςΗμιτελικός Ανδρών (Ζ) 17.05, Αμβούργο, 1Ημιτελικός Ανδρών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, 2οςΗμιτελικός Ανδρών (Ζ) 18.05, Αμβούργο, 2Ημιτελικός Ανδρών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, Τελικός 3ης Θέσης Ανδρών (Ζ) 20.35, Αμβούργο, Τελικός 3Θέσης Ανδρών (Ζ)

FIVBBeachVolleyballWorldTour , Αμβούργο, Τελικός Ανδρών (Ζ) 22.05, Αμβούργο, Τελικός Ανδρών (Ζ)









Δευτέρα28.08.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

17.00 Τότεναμ-Μπέρνλι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Μπενεβέντο-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

15.00 Κροτόνε-Ελλάς Βερόνα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 1η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

21.00 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Ανόβερο-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

02.00 Los Angeles Sparks-Minnesota Lynx, WNBA Regular Season ( Ζ

17.20 AntetokounBros Event 2017, Θεσσαλονίκη ( Μ Θεσσαλονίκη

20.00 ΑΕΚ - Άρης , Stoiximan.grBasketLeague, Τελικός 3 ηςΘέσης ( Μ ΑΕΚΆρηςΤελικόςΘέσης

22.10 Los Angeles Sparks-Minnesota Lynx, WNBA Regular Season ( Μ





COSMOTEsport5HD

17.15Moto3 Octo British Grand Prix, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

18.35 Moto2Octo British Grand Prix, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

20.00 MotoGPOcto British Grand Prix, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

21.35 FORMULA 1PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport6HD

17.15 ATPMasters250 Γουίνστον - Σάλεμ , Τελικός ( Μ ΓουίνστονΣάλεμΤελικός

20.00 Εκπομπή “Topspin” Εκπομπή

22.00 FIVBBeachVolleyballWorldTour, Αμβούργο , Τελικός Γυναικών ( Μ ΑμβούργοΤελικός Γυναικών

23.15 Εκπομπή “Topspin” ( Μ Εκπομπή





COSMOTEsport7HD

21.30 Καϊζερσλάουτερν - Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ , Γερμανικό Πρωτάθλημα Β ’ Κατηγορίας , 4 ηΑγωνιστική ( Ζ ΚαϊζερσλάουτερνΆιντραχτ ΜπράουνσβαϊγκΓερμανικό Πρωτάθλημα ΒΚατηγορίαςΑγωνιστική









Τρίτη29.08.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Γιβραλτάρ-Κύπρος, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γερμανία-Σαν Μαρίνο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Τσέλσι-Έβερτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 3η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Ρόμα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

20.05 Λας Πάλμας-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

22.30 Ρόμα-Ίντερ, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Καϊζερσλάουτερν-Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Ντόρτμουντ-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

15.35 Los Angeles Sparks-Minnesota Lynx, WNBA Regular Season ( Μ

17.30 AntetokounBros Event 2017, Αθήνα ( Μ Αθήνα

20.30 ΑΕΚ - Άρης , Stoiximan.gr Basket League, Τελικ ός 3ης Θέσης ( Μ ΑΕΚΆρηςός

22.45 Γαλατάσαραϊ-Αναντολού Εφές, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport 5 HD

WRC Γερμανίας, Ανασκόπηση (Μ) 20.10Γερμανίας, Ανασκόπηση (Μ)

Moto 3 Octo British Grand Prix , Αγώνας (Μ) 21.10, Αγώνας (Μ)

22.30Moto2Octo British Grand Prix, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας

23.55MotoGPOcto British Grand Prix, Αγώνας ( Μ ) Αγώνας





COSMOTEsport6HD

17.30 Εκπομπή “Topspin”( Μ Εκπομπή

19.00ATPMasters250 Γουίνστον - Σάλεμ , Προημιτελικός ( Μ ΓουίνστονΣάλεμΠροημιτελικός

ATPMasters 250Γουίνστον-Σάλεμ, Προημιτελικός (Μ) 21.00250Γουίνστον-Σάλεμ, Προημιτελικός (Μ)









Τετάρτη30.08.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Ισραήλ-Αλβανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Ιταλία-Λίχτενσταϊν, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Εσθονία-Βέλγιο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

21.55 Βοσνία-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 2 HD

17.00 Φιορεντίνα-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Κιέβο-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

21.00 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

23.00 Τζένοα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γκρόιτερ Φιρτ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)

20.00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

22.00 Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν Μονάχου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.35 Αβελίνο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

18.25 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Superfoods , Stoiximan . grBasketLeague , 1ος Τελικός (Μ)

21.10 Τόφας-Φενέρμπαχτσε, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελική Φάση (Μ)

23.40 Ρεάλ Μαδρίτης-Ανδόρρα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Προημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport5HD

14.15 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

16.00 FORMULA 1PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

18.25 NASCAR Cup Series, Bristol Bass Pro Shops NRA Night Race, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.55 MotoGPOcto British Grand Prix, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα





COSMOTEsport6HD

16.00 ATP 250 Κίτσμπουελ, Τελικός ( Μ Τελικός

η Αγωνιστική (Μ) 18.00 Στουτγκάρδη- Μέλσουνγκεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 1Αγωνιστική (Μ)

ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, 1ος Ημιτελικός (Μ) 19.35250 Γουίνστον-Σάλεμ, 1Ημιτελικός (Μ)

ATP 250 Κίτσμπουελ, Τελικός (Μ) 23.30250 Κίτσμπουελ, Τελικός (Μ)









Πέμπτη31.08.17

COSMOTEsport 1 HD

17.30 Βοσνία-Ελλάδα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.30 Εκπομπή “European Qualifiers, Pregame” ( Ζ Εκπομπή

21.45 Ελλάδα-Εσθονία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

15.00 ΡεάλΜαδρίτης-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

17.00 Μίλαν-Κάλιαρι, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Χετάφε-Σεβίλη, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Κύπρος-Βοσνία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

17.30 Σαν Πάουλι-Χάιντενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Λειψία-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Βέλγιο-Γιβραλτάρ, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Καϊζερσλάουτερν-Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.25 Τρέντο-Αρμάνι Μιλάνο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

19.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Superfoods , Stoiximan . grBasketLeague , 3ος Τελικός (Μ)

21.45 Γαλλία-Ολλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport5HD

13.25 NASCAR Cup Series, Bristol Bass Pro Shops NRA Night Race, Αγώνας ( Μ Αγώνας

17.50 Εκπομπή “Grand Prix” ( Μ Εκπομπή

19.35 FORMULA 1PIRELLI BELGIAN GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

WRC Γερμανίας, Ανασκόπηση (Μ) 22.30Γερμανίας, Ανασκόπηση (Μ)





COSMOTEsport 6 HD

η Αγωνιστική (Μ) 17.25 Μαγδεμβούργο-Χάτενμπεργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 1Αγωνιστική (Μ)

19.00 ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, 2ος Ημιτελικός (Μ)

21.45 Πορτογαλία-Νησιά Φερόε, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Μ) 23.45 Ανόβερο-Φλένσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 2Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Βουλγαρία-Σουηδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Ελβετία-Ανδόρρα, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7Αγωνιστική (Ζ)









Παρασκευή01.09.17

COSMOTEsport 1 HD

17.30 Κύπρος-Βοσνία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Ελλάδα-Εσθονία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Τσεχία-Γερμανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.55 Λας Πάλμας-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

16.50 Τζένοα-Γιουβέντους, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Καζακστάν-Μαυροβούνιο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Μάλτα-Αγγλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Κολονία-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Μπόχουμ-Ντινάμο Δρέσδης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Δανία-Πολωνία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Γκρόιτερ Φιρτ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport4HD

18.10 Ντοκιμαντέρ : ESPN Charismatic ( Μ Ντοκιμαντέρ

19.10 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Superfoods, Stoiximan.grBasketLeague, 5 οςΤελικός ( Μ ΟλυμπιακόςΠαναθηναϊκόςΤελικός

21.45 Σλοβακία-Σλοβενία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα, ΙσπανικόΠρωτάθλημαΜπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport5HD

10.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.30 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

22.20 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport 6 HD

η Αγωνιστική (Μ) 17.00 Ανόβερο-Φλένσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 2Αγωνιστική (Μ)

ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, Τελικός (Μ) 18.35250 Γουίνστον-Σάλεμ, Τελικός (Μ)

21.45 Ρουμανία-Αρμενία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.45 Λιθουανία-Σκωτία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Νορβηγία-Αζερμπαϊτζάν, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7Αγωνιστική (Ζ)









Σάββατο02.09.17





COSMOTEsport 1 HD

16.50 Τσεχία-Γερμανία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Αλβανία-Λίχτενσταϊν, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ισπανία-Ιταλία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Εκπομπή“ European Qualifiers ” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.55 Αλαβές-Μπαρτσελόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

16.50 Νάπολι-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Γεωργία-Ιρλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ουαλία-Αυστρία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

15.50 Ντόρτμουντ-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 2η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Φινλανδία-Ισλανδία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ουκρανία-Τουρκία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

23.45 Σαν Πάουλι-Χάιντενχαϊμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορία, 4η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

16.40 Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

18.30 AntetokounBrosEvent 2017, Θεσσαλονίκη (Μ)

21.40 Φενέρμπαχτσε-Νταρουσάφακα, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)

23.35 Μπασκόνια-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, Ημιτελική Φάση (Μ)





COSMOTEsport5HD

11.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

14.50 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

20.55 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

22.15 FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Μ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

18.00 Red Bull Air Race World Championship, Πορτογαλία , ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΠορτογαλίαΚατατακτήριεςΔοκιμές

η Αγωνιστική (Μ) 19.55 Ανόβερο-Φλένσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 2Αγωνιστική (Μ)

21.30 Ντοκιμαντέρ :ESPN Nine for IX – Branded ( Μ ) Ντοκιμαντέρ

22.30 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: June 17th 1994 ( Μ ) Ντοκιμαντέρ





COSMOTEsport 7 HD

19.00 Σερβία-Μολδαβία, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7η Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 21.45 Κροατία-Κόσοβο, Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018, 7Αγωνιστική (Ζ)





Σημαντικά αθλητικά γεγονότα και δυνατά Highlights έρχονται στο χαρτοφυλάκιο αθλητικών καναλιών "" (το χρονικό διάστημα ""...Nicolas A. ......