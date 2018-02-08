ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου"...

Νέα Ενημέρωση 09/02:
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...





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ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου... 
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Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
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ΣΑΒΒΑΤΟ   10/2

07.00     ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10.00     ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ

12.00     ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   

12.30     ΕΠΤΑ

13.30     ΔΙΑΣΠΟΡΑ

15.00      ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00      BASKET ALL STAR GAME 2018

18.30      BASKET ALL STAR GAME 2018 (ROOKIES-VETERANS & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ)
             
20.55       ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00       ΦΟΡΤΣΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

22.30       ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

01.30        ΔΙΑΣΠΟΡΑ

03.00         ΕΠΤΑ

04.00         ΕΡΤ REPORT

04.50         Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

05.40         CLOSE UP

06.30          ΦΟΡΤΣΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
                 

                                   
ΚΥΡΙΑΚΗ     11/2

07.00       ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

08.00        ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

11.30        ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11.45       ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

12.00        ΔΕΛΤΙΟ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

12.30        ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

13.00        ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

 15.00        ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00       ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ       

17.00       THE MITSI SHOW (BEST OF)

18.00      BASKET ALL STAR GAME 2018 (GREEKS STARS-REST OF THE WORLD & KAI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ-ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ


20.55      ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00       ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ           

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01.20          ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

02.20          ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

04.20          ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

04.50          THE MITSI SHOW

05.40          ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
        
                                                                  
                                
ΔΕΥΤΕΡΑ     12/2
 05.55          ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

10.00           ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13.00          ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

13.15           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                    ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00          ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

18.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.30          ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ

19.10           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    (Μ)

20.40           ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
          
20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          THE MITSI SHOW

22.15         Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)
                   
23.00          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                   ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
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23.45         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

01.15         ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

03.10         ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ

03.50          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05.15         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
         

                                 
                                 
                             
ΤΡΙΤΗ        13/2

05.55          ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ…

10.00           ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13.00           ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

13.15           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                    ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00          ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

18.00           BASKET LEAGUE   «ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»

20.00           BASKET LEAGUE SHOW – ΕΚΠΟΜΠΗ

20.40          THE MITSI SHOW

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22.15         Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)
                   
23.00          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                   ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
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23.45         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

01.15         ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

03.00         ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

03.50          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05.15         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ                                 
                       
                                 

                                  

ΤΕΤΑΡΤΗ   14/2

05.55          ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ…

10.00           ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13.00          ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

13.15           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                    ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

15.00         ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00         ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

18.00         BASKET LEAGUE SHOW – ΕΚΠΟΜΠΗ

20.40         THE MITSI SHOW

20.55         ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

21.10          ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

22.00          ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22.15         Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)
                   
23.00          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                   ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
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23.45         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

01.15         ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

03.00         ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

03.50          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05.15         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
                                              
                                      
                                            
                             

ΠΕΜΠΤΗ   15/2

05.55          ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ…

10.00           ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13.00          ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

13.15           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                    ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00          ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

18.15          BASKET LEAGUE «ΚΥΜΗ –ΠΑΟΚ»

20.15          BASKET LEAGUE SHOW – ΕΚΠΟΜΠΗ

20.40         THE MITSI SHOW   

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22.15           Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)
                   
23.00           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                    ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
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23.45         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

01.15         ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

03.00         ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

03.50          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05.15         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ                                 

                        

                            
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          16/2

05.55          ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ…

10.00           ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

12.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

13.00           ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

13.15           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                    ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

15.00           ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

16.00          ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

18.00          ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

18.30          ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ

19.20           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    (Μ)

20.55           ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22.00          THE MITSI SHOW

22.15         Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Μ)
                   
23.00          Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ    
                   
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23.45         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
                  ΣΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

01.15         ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

03.00         ΤΑ ΣΤΕΚΙΑ

03.50          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

05.30         Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ    