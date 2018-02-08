Νέα Ενημέρωση 09/02:
Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...
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ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου...
Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
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Τα σημαντικότερα "ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου" τρέχουν στη ζώνη Clarke και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διεθνές δημόσιου δορυφορικού καναλιού της ΕΡΤ, για τους Έλληνες ομογενείς σε όλη την υφήλιο...
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ERT World Highlights 10 - 16 Φεβρουαρίου...
Σύνθεση και Ροή Προγράμματος
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ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2
07.00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
13.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 BASKET ALL STAR GAME 2018
18.30 BASKET ALL STAR GAME 2018 (ROOKIES-VETERANS & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ)
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΦΟΡΤΣΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
01.30 ΔΙΑΣΠΟΡΑ
03.00 ΕΠΤΑ
04.00 ΕΡΤ REPORT
04.50 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
05.40 CLOSE UP
06.30 ΦΟΡΤΣΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2
08.00 ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ & ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
11.30 ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11.45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
12.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.30 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
13.00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17.00 THE MITSI SHOW (BEST OF)
18.00 BASKET ALL STAR GAME 2018 (GREEKS STARS-REST OF THE WORLD & KAI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ-ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
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01.20 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
02.20 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
04.20 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
04.50 THE MITSI SHOW
05.40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
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15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΗ 13/2
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
18.00 BASKET LEAGUE «ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»
20.00 BASKET LEAGUE SHOW – ΕΚΠΟΜΠΗ
20.40 THE MITSI SHOW
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
18.00 BASKET LEAGUE SHOW – ΕΚΠΟΜΠΗ
20.40 THE MITSI SHOW
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
18.15 BASKET LEAGUE «ΚΥΜΗ –ΠΑΟΚ»
20.15 BASKET LEAGUE SHOW – ΕΚΠΟΜΠΗ
20.40 THE MITSI SHOW
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
15.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16.00 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
18.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20.55 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ