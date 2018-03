Nickelodeon Highlights Σεπτεμβρίου...

Ο Eurobox είναι ο νέος υβριδικός mainstream δέκτης για την πλατφόρμα της COSMOTE TV (Kaon ΝS2000)!

Tο νέο λογισμικό Over The Air και στους υφιστάμενους υβριδικούς δέκτες της COSMOTE TV…

Ο νέος δέκτης θα είναι plug `n play με διπλή λειτουργικότητα χρήσης Zapping και PVR δυνατοτήτων. Με τη ταυτόχρονη πρόσβαση μέσω δορυφόρου με το διπλό DVB-S2 Tuner και της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με το αντίστοιχο ενσωματωμένο DVB-T2Tuner. Ο Eurobox Kaon NS2000 αναμένεται να είναι διαθέσιμος σύντομα (για νέους πελάτες) και εμπεριέχει το νέο λογισμικό της υβριδικής πλατφόρμας που ενσωματώνει τις νέες ψηφιακές ευκολίες διασυνδεσιμότητας "USB Wi-Fi Dongle, Smart Remote App" και περιεχομένου "National Geographic +"! Tο νέο λογισμικό έχει ήδη περάσει Over The Air και στους υφιστάμενους υβριδικούς δέκτες της COSMOTE TV…

Nicolas A.