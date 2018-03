Σειρές για… βραβεία και τον Σεπτέμβριο στη Nova!

Τα κινηματογραφικά κανάλια της

Nova

, κυριαρχούν και φέτος στα βραβεία

EMMY

, αφού οι σειρές που προβάλλονται αποκλειστικά στα κανάλια

Novacinema

, απέσπασαν περισσότερες από 65 υποψηφιότητες. Λίγες μέρες πριν από την τελετή απονομής των 69ων βραβείων

EMMY

, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι

FOX

Life

, οι συνδρομητές της

Nova

θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν, και τον Σεπτέμβριο , τις πολυαγαπημένες τους σειρές μέσα από μοναδικούς Μαραθώνιους , κάθε Σαββατοκύριακο! .

Πιο αναλυτικά, οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της

Nova

, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τους Μαραθωνίους, αποκλειστικά στο Novacinema4HD, με το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου να είναι αφιερωμένο στην συναρπαστική σειρά Big little lies, η οποία απέσπασε συνολικά 16 υποψηφιότητες. Το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν την σειρά Westworld, που σάρωσε αποσπώντας 22 υποψηφιότητες. Ο απολαυστικός Μαραθώνιος θα κλείσει, το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, με τη σειρά Gotham III, που απέσπασε τρεις υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία

EMMY

.

Η Nova όμως εξασφάλισε, αποκλειστικά για τους συνδρομητές της, και την προβολή όλων των επεισοδίων, των σειρών που είναι υποψήφιες για βραβεία EMMY , Black Sails III , Divorce , Silicon Valley IV , The leftovers III , Big little lies και Westworld , από την Παρασκευή 1 έως και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO. Έτσι οι συνδρομητές της Nova θα μπορούν να απολαύσουν τις δημοφιλείς σειρές όποτε και όπου εκείνοι επιθυμούν.

