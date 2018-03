COSMOTESPORT Highlights "24 - 30 Σεπτεμβρίου"…

Τελευταία ενημέρωση 14/09:

COSMOTEsport 1 HD

12.00 Σουόνσι-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

16.00 Ίντερ-Τζένοα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6ηΑγωνιστική (Ζ)

18.00 Μπράιτον-Νιούκαστλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Φιορεντίνα-Αταλάντα, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6ηΑγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

13.00 Εσπανιόλ-Ντεπορτίβο λα Κορούνια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Χετάφε-Βιγιαρεάλ, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Έιμπαρ-Θέλτα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βαλένθια, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

10.30 Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

14.30 Μπόχουμ-Ίνγκολσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 8η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Ανόβερο-Κολονία, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Λεβερκούζεν-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

22.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Ζ)





COSMOTEsport 4 HD

14.00 Ούνιξ Καζάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ, 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, 1ος Ημιτελικός (Μ)

16.00 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, 2ος Ημιτελικός (Μ)

18.00 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, Τελικός 3ης Θέσης (Ζ)

20.30 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, Τελικός (Ζ)





COSMOTEsport5HD

09.35 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, Warm Up ( Ζ

10.05 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, Warm Up ( Ζ

10.35 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, Warm Up ( Ζ

11.45 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

13.05 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

14.30MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, Αγώνας ( Ζ Αγώνας

21.00 NASCAR Cup Series, New Hampshire ISM Connect 300, Αγώνας ( Ζ Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

13.30 Λειψία-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 6η Αγωνιστική (Ζ)

16.00 Ελλάς Βερόνα-Λάτσιο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.00 Ιταλικό Κύπελλο μπάσκετ, Τελικός (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 13.30 Σαμπντόρια-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6Αγωνιστική (Ζ)

16.00 Κάλιαρι-Κιέβο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.00 Σασουόλο-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

16.00 Κροτόνε-Μπενεβέντο, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Κιέλτσε-Κίελο, VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ, Φάση Ομίλων, 2η Αγωνιστική (Ζ)









Δευτέρα25.09.17

COSMOTEsport 1 HD

16.00 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

17.00 Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.00 Άρσεναλ-Γουέστ Μπρομ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)





















COSMOTEsport 2 HD

15.00 Λας Πάλμας-Λεγανές- Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6ηΑγωνιστική (Μ)

17.00 Σαμπντόρια-Μίλαν, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6ηΑγωνιστική (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.00 Μπέτις-Λεβάντε, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

16.00 Λεβερκούζεν-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

18.00 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

19.00 Best Match of the Week ( Μ

22.30 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή





COSMOTEsport4HD

16.55 2 ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης , Τελικός 3 ης Θέσης ( Μ ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου ΚρήτηςΤελικόςΘέσης

18.55 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, Τελικός (Μ)

20.55 Κύπελλο Ισπανίας Μπάσκετ, Τελικός (Μ)

22.55 Κύπελλο Ιταλίας Μπάσκετ, Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

14.25 Red Bull Air Race World Championship, Γερμανία , Αγώνα ( Μ ΓερμανίαΑγώνα

18.45 Moto3 Gran PremioMovistar de Aragón, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.05 Moto2 Gran PremioMovistar de Aragón, Αγώνας ( Μ Αγώνας

21.25MotoGP Gran PremioMovistar de Aragón, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Προκριματική Φάση (Μ) 15.45Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Προκριματική Φάση (Μ)

VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ, ΦάσηΟμίλων (Μ) 18.25 Κιέλτσε-Κίελο,Χάντμπολ, ΦάσηΟμίλων (Μ)

Topspin ” 20.00 Εκπομπή “

Topspin ” (Μ) 22.00 Εκπομπή “” (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

16.00 Ουνιόν Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 8η Αγωνιστική (Μ)









Τρίτη26.09.17

COSMOTEsport 1 HD

16.50 Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

17.50 Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.45 Λέστερ-Λίβερπουλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Εκπομπή “ UEFAChampionsLeague Λεπτό προς Λεπτό” (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

18.25 Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

18.55 Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

20.00 Εκπομπή “ UEFAChampionsLeagueShow ” (Ζ)

21.45 Ντόρτμουντ-ΡεάλΜαδρίτης, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)

23.45 Εκπομπή “ UEFAChampionsLeagueShow ” (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

17.30 Λειψία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

19.30 Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

21.45 ΑΠΟΕΛ-Τότεναμ, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)

23.45 Σεβίλη-Μάριμπορ, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

17.45 Αρμάνι Μιλάνο-Τρέντο, Κύπελλο Ιταλίας Μπάσκετ, 1ος Ημιτελικός (Μ)

19.45 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30: Bad Boys (M) Ντοκιμαντέρ

21.45 ΣπαρτάΜόσχας - Λίβερπουλ , UEFAChampionsLeague, Φάσηομίλων ( Ζ ΣπαρτάΜόσχαςΛίβερπουλΦάσηομίλων

23.45 Βαλένθια-Μάλαγα, Κύπελλο Ισπανίας Μπάσκετ, 1ος Ημιτελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

17.00 FormulaE Μόντρεαλ , 2 οςΑγώνας ( Μ ΜόντρεαλΑγώνας

20.30 NASCAR Cup Series,New Hampshire ISM Connect 300, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

21.45 ΜάντσεστερΣίτι - ΣαχτάρΝτονέτσκ , UEFAChampionsLeague, Φάσηομίλων ( Ζ ) ΜάντσεστερΣίτιΣαχτάρΝτονέτσκΦάσηομίλων

23.45 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας





COSMOTEsport 6 HD

AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Προημιτελική Φάση (Μ) 15.40Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Προημιτελική Φάση (Μ)

η Αγωνιστική (Μ) 18.25 Λειψία-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, 6Αγωνιστική (Μ)

VELUXEHFChampionsLeague Χάντμπολ, ΦάσηΟμίλων, 2ηΑγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ) 21.00Χάντμπολ, ΦάσηΟμίλων, 2Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ) 21.45 Νάπολι-Φέγενορντ,, Φάσηομίλων (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

17.00 Ντόρτμουντ-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFAYouthLeague , Φάσηομίλων (Ζ)

21.45 Μονακό-Πόρτο, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.30 Μπεσίκτας-Λειψία, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)









Τετάρτη27.09.17

COSMOTEsport 1 HD

UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Μ) 16.50 Ντόρτμουντ-Ρεάλ Μαδρίτης,, Φάσηομίλων (Μ)

UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ) 19.00 Γκάραμπαγκ-Ρόμα,, Φάσηομίλων (Ζ)

21.45 Εκπομπή “ UEFAChampionsLeague Λεπτό προς Λεπτό” (Ζ)

23.45 Γιουβέντους-Ολυμπιακός, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων, 2η Αγωνιστική (Μ) 19.00, Φάσηομίλων, 2Αγωνιστική (Μ)

20.00 Εκπομπή “ UEFAChampionsLeagueShow ” (Ζ)

21.45 Γιουβέντους-Ολυμπιακός, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)

23.45 Εκπομπή “ UEFAChampionsLeagueShow ” (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

η Αγωνιστική (Μ) 17.40 Χόφενχαϊμ-Σάλκε, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6Αγωνιστική (Μ)

19.35 Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

21.45 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπαρτσελόνα, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)

UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Μ) 23.45 Γκάραμπαγκ-Ρόμα,, Φάσηομίλων (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

17.45 Βενέτσια-Σάσαρι, Κύπελλο Ιταλίας Μπάσκετ, 2ος Ημιτελικός (Μ)

19.45 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30Winning Time: Reggie Miller vs The NY Knicks ( Μ Ντοκιμαντέρ

21.45 ΠαρίΣενΖερμέν - ΜπάγερνΜονάχου , UEFAChampionsLeague, Φάσηομίλων ( Ζ ΠαρίΣενΖερμένΜπάγερνΜονάχουΦάσηομίλων

23.45 Γκραν Κανάρια-Ρεάλ Μαδρίτης, Κύπελλο Ισπανίας Μπάσκετ, 2ος Ημιτελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

18.35 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragon, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

19.40 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Ισπανία , Άραγκον , 1 οςΑγώνας ( Μ ΙσπανίαΆραγκονΑγώνας

20.35 Red Bull MotoGP Rookies Cup, Ισπανία , Άραγκον , 2 οςΑγώνας ( Μ ΙσπανίαΆραγκονΑγώνας

21.45 ΑτλέτικοΜαδρίτης - Τσέλσι , UEFAChampionsLeague, Φάσηομίλων ( Ζ ) ΑτλέτικοΜαδρίτηςΤσέλσιΦάσηομίλων





COSMOTEsport 6 HD

AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Ημιτελική Φάση (Μ) 12.50Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Ημιτελική Φάση (Μ)

AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Ημιτελική Φάση (Μ) 15.45Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Ημιτελική Φάση (Μ)

Topspin ” (Μ) 19.00 Εκπομπή “” (Μ)

21.45 ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)





COSMOTEsport 7 HD

21.45 Βασιλεία-Μπενφίκα, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)





COSMOTEsport 8 HD

21.45 Άντερλεχτ-Σέλτικ, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Ζ)









Πέμπτη28.09.17

COSMOTEsport 1 HD

14.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Τσέλσι, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Μ)

16.00 Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Μ)

18.00 Γιουβέντους-Ολυμπιακός, UEFAChampionsLeague , Φάσηομίλων (Μ)

20.00 Εκπομπή “ UEFAEuropaLeague Λεπτό προς Λεπτό” (Ζ)





COSMOTEsport2HD

18.30 Εκπομπή “UEFAEuropaLeagueShow” ( Ζ Εκπομπή

20.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN Nine for IX: Branded ( Μ Ντοκιμαντέρ

21.00 Ντοκιμαντέρ : ESPN 30 for 30The Real Rocky ( Μ Ντοκιμαντέρ

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων





COSMOTEsport 3 HD

15.55 Μάιντς-Χέρτα Βερολίνου, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

17.50 Λεβερκούζεν-Αμβούργο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική (Μ)

20.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων





COSMOTEsport 4 HD

15.15 Κύπελλο Ισπανίας Μπάσκετ, Τελικός (Μ)

17.15 Κύπελλο Ιταλίας Μπάσκετ, Τελικός (Μ)

20.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων





COSMOTEsport5HD

16.15 MotoGP Gran PremioMovistar de Aragon, Στιγμιότυπα ( Μ Στιγμιότυπα

17.20 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX, Αγώνας ( Μ Αγώνας

20.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων





COSMOTEsport 6 HD

AIBA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Τελική Φάση (Μ) 12.00Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας, Αμβούργο, Τελική Φάση (Μ)

ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ, Τελικός (Μ) 17.30 ΜπαουτίσταΑγκούτ-Τζουμούρ,250 Γουίνστον-Σάλεμ, Τελικός (Μ)

20.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων





COSMOTEsport7HD

20.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων





COSMOTEsport8HD

18.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

20.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων

22.05 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων (Z) ΦάσηΟμίλων









Παρασκευή 29.09.17

COSMOTEsport1HD

16.30 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων ( Μ ΦάσηΟμίλων

18.30 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων ( Μ ΦάσηΟμίλων

20.25 Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 6η Αγωνιστική, Στιγμιότυπα (Μ)

21.30 Σάλκε-Λεβερκούζεν, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport2HD

00.05 Εκπομπή “UEFAEuropaLeagueShow” ( Ζ Εκπομπή

13.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων ( Μ ΦάσηΟμίλων

15.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων ( Μ ΦάσηΟμίλων

22.00 Θέλτα-Χιρόνα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport3HD

17.00 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων ( Μ ΦάσηΟμίλων

19.00 Εκπομπή “SPORTSHOW” ( Ζ Εκπομπή

21.30 UEFA Europa League, ΦάσηΟμίλων ( Μ ΦάσηΟμίλων

23.30 Εκπομπή “ SPORTSHOW ” (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

17.00 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, 2ος Ημιτελικός (Μ)

19.00 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, Τελικός 3ης Θέσης (Μ)

21.00 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ Ηρακλείου Κρήτης, Τελικός (Μ)

23.30 Μπεσίκτας-Φενέρμπαχτσε, Τουρκικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 4ος Τελικός (Μ)





COSMOTEsport5HD

05.50 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

09.50 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.30 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, 1 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

22.20 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, 2 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ) ΕλεύθερεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

09.00 ATP 250 Chengdu Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

11.00 ATP 250 Chengdu Open, Προημιτελικός ( Ζ Προημιτελικός

16.30 ATP 250 Chengdu Open, Προημιτελικοί ( Μ Προημιτελικοί

Topspin ” (Μ) 21.15 Εκπομπή “” (Μ)





COSMOTEsport 7 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 19.30 Ίνγκολσταντ-Ντάρμσταντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 9Αγωνιστική (Ζ)









Σάββατο30.09.17





COSMOTEsport 1 HD

14.30 Χάντερσφιλντ-Τότεναμ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Τζένοα-Μπολόνια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 2 HD

14.00 Ντεπορτίβο λα Κορούνια-Χετάφε, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

17.15 Σεβίλη-Μάλαγα, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Λεβάντε-Αλαβές, Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.45 Λεγανές-Ατλέτικο Μαδρίτης,Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)





COSMOTEsport 3 HD

14.00 Κίελο-Μπόχουμ, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Β’ Κατηγορίας, 9η Αγωνιστική (Ζ)

16.30 Γκλάντμπαχ-Ανόβερο, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

19.30 Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Ζ)

21.30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)

23.30 Μπόρνμουθ-Λέστερ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7η Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 4 HD

15.30 ΑΕΚ-Ούνιξ Καζάν, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

18.00 Τρέντο-Βενέτσια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, 6ος Τελικός (Μ)

20.25 Ολυμπιακός-Ντούσαν Ίβκοβιτς Stars , Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)

22.30 Παναθηναϊκός Superfoods -ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (Μ)





COSMOTEsport5HD

08.50 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Ζ ΕλεύθερεςΔοκιμές

11.50 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Ζ ΚατατακτήριεςΔοκιμές

18.45 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, 3 εςΕλεύθερεςΔοκιμές ( Μ ΕλεύθερεςΔοκιμές

20.05 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX, ΚατατακτήριεςΔοκιμές ( Μ ΚατατακτήριεςΔοκιμές





COSMOTEsport6HD

09.00 ATP 250 Chengdu Open, 1 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

11.00 ATP 250 Chengdu Open, 2 οςΗμιτελικός ( Ζ Ημιτελικός

14.30 WTA Wuhan Open, Τελικός ( Ζ Τελικός

18.00 ATP 250 Chengdu Open, Ημιτελικοί ( Μ Ημιτελικοί





COSMOTEsport7HD

η Αγωνιστική (Ζ) 16.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Στουτγκάρδη, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Ζ) 19.00 Ουντινέζε-Σαμπντόρια, Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Ζ)

η Αγωνιστική (Μ) 21.30 Στόουκ-Σαουθάμπτον, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Μ)





COSMOTEsport 8 HD

η Αγωνιστική (Ζ) 16.30 Βόλφσμπουργκ-Μάιντς, Γερμανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Ζ)

18.30 Φλένσμπουργκ-Παρί Σεν Ζερμέν, VELUX EHF Champions League Χάντμπολ, Φάση Ομίλων (Ζ)

η Αγωνιστική (Μ) 22.00 Γουέστ Μπρομ-Γουότφορντ, Αγγλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, 7Αγωνιστική (Μ)





