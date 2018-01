"Nova Highlights: 21 - 31 Οκτωβρίου"…

Τελευταία ενημέρωση 20/10

Σάββατο 21 Οκτωβρίου Novacinema1HD στις 22:00

«Ο ΜΑΪΚ,Ο ΝΤΕΪΒ & ΟΙ ΞΕΦΡΕΝΕΣ ΦΙΛΕΝΑΔΕΣ» (Πρεμιέρα)

Για να μην φέρουν την οικογένεια σε δύσκολη θέση, ο Μάικ και ο Ντέιβ υποχρεώνονται να βρουν συνοδούς για τον γάμο της αδελφής τους. Έτσι, βάζουν μια αγγελία και τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα! (Κωμωδία

,

Ζακ Εφρον, Ανταμ Ντιβάιν)





Κυριακή 22 Οκτωβρίου Novasports1HD στις 20:30

«Super League Σουρωτή Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ» (Ζ)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι για 4 συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς νίκη και θέλουν το τρίποντο ώστε να ανακάμψουν βαθμολογικά. Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία με την ΑΕΛ και θέλει κι αυτός βαθμούς.





Κυριακή 22 Οκτωβρίου

Novacinema

1

HD

στις 22:00

«ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ» (Πρεμιέρα)

Πνιγμένος στον πόνο που του προκάλεσε μια τραγωδία, ένας άνδρας αποφασίζει να γράψει γράμματα στην Αγάπη, το Χρόνο και το Θάνατο και με απροσδόκητο τρόπο βρίσκει και πάλι την ομορφιά της ζωής. (Γουίλ Σμιθ, Εντουαρντ Νόρτον,

Κοινωνική ταινία).





Δευτέρα 23 Οκτωβρίου

FOX

στις 22:40

«

The

Walking

Dead

8» (Πρεμιέρα νέου κύκλου επεισοδίων)

Την χρονιά που μας πέρασε, ο Ρικ Γκράιμς και η ομάδα του ήρθαν αντιμέτωποι με την πιο επικίνδυνη δοκιμασία που είχαν αντιμετωπίσει ποτέ. Φέτος, ο Ρικ κηρύσσει ανελέητο πόλεμο στον Νίγκαν και τις δυνάμεις του. Μέχρι τώρα, η επιβίωση ήταν το ζητούμενο του Ρικ και της ομάδας, αλλά αυτό δεν είναι πλέον αρκετό. Πρέπει να πολεμήσουν για να πάρουν πίσω την ελευθερία τους και να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Όπως σε όλες τις μάχες, θα υπάρξουν απώλειες.





Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Novasports2HD

στις 21:45

«

EFL

Carabao

Cup

Σουόνσι-Μάντσεστερ Γιουν.» (Ζ)

Η Σουόνσι υποδέχεται την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη φάση των «16» του

League

Cup

Αγγλίας. Το παιχνίδι είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσουν παράταση και πέναλτι.





Τρίτη 24 Οκτωβρίου Nova

sports

1HD στις 21:05

«Ευρωλίγκα Μακάμπι-Ολυμπιακός» (Ζ)

Στο Ισραήλ ταξιδεύει ο Ολυμπιακός όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 3

(εμβόλιμης) αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα.





Τρίτη 24 Οκτωβρίου

Novacinema

1

HD

στις 22:00

«T2 TRAINSPOTTING» (Πρεμιέρα)

Είκοσι χρόνια αφού εγκατέλειψε την παρέα του, ο Μαρκ Ρέντον επιστρέφει στο σπίτι του στο Εδιμβούργο κι έρχεται αντιμέτωπος με τους παλιούς φίλους αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος. (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ρόμπερτ Κάρλαϊλ, Κοινωνική ταινία)













Τετάρτη 25 Οκτωβρίου

History

στις 23:00

«Σφυρηλάτηση σε σίδερο και φωτιά» (Πρεμιέρα νέας σειράς)

Ο σιδηρουργός Ντάνιελ Κέισι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους τεχνίτες στην Αμερική. Με ακατέργαστο ατσάλι και πολύ παλιό ξύλο, ο Ντάνιελ κατασκευάζει ιστορικά όπλα για επιλεκτικούς συλλέκτες και λάτρεις του είδους. Σε μία κλειστή κοινωνία, στο Οζάρκς, η παράδοση και η οικογένεια μονοπωλούν την καρδιά του, στο τέλος μια δύσκολης μέρας όμως, διασκεδάζει και χαλαρώνει με τους φίλους του δοκιμάζοντας τα δημιουργήματα του. Το αποτέλεσμα είναι μία σειρά στόχων που εκρήγνυνται, ταχύτατες σφαίρες και μαχαίρια αιχμηρά σαν ξυράφια!





Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

FOX

Life

στις 21:00

«How to get away with murder 4» (

Νέο

επεισόδιο

)

Απολαύστε την χαρισματική καθηγήτρια εγκληματολογίας Άναλιζ Κίτινγκ και την ομάδα της στον 4ο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «How to get away with murder».





Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

Novacinema

1

HD

στις 22:00

«ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ» (Πρεμιέρα)

Μετά τη δολοφονία του αυτοκράτορα πατέρα τους από τον αδελφό τους, ο διάδοχος του θρόνου και η αδερφή του εγκαταλείπουν το βασίλειο και ζητούν βοήθεια από έναν σκληρό αλλά κουρασμένο μαχητή. (Περιπέτεια, Νίκολας Κέιτζ, Χέιντεν Κρίστενσεν) 2014, 94’





Παρασκευή 27 Οκτωβρίου Novasports2HD στις 21:30

«Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός

Superfoods

-Φενέρμπαχτσέ» (Z)

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσέ για την 4

αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Και οι δύο αντίπαλοι προέρχονται από εμβόλιμους αγώνες για την 3

αγωνιστική του θεσμού. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν δύο 24ωρα νωρίτερα την ΤΣΣΚΑ στη Ρωσία ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχτηκαν στον «τουρκικό εμφύλιο» την Αναντόλου Εφές.

Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Novacinema

1

HD

στις 22:00

«ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ» (Πρεμιέρα)

Βερολίνο, 1940. Μετά το θάνατο του γιου τους στο μέτωπο, ο Οτο και η Ανα αποφασίζουν να αντισταθούν στο ναζιστικό καθεστώς και γεμίζουν την πόλη με κάρτες γεμάτες συνθήματα κατά του Χίτλερ. (Κοινωνική ταινία, Εμα Τόμσον, Μπρένταν Γκλίσον)





Σάββατο 28 Οκτωβρίου Nov

asports1

HD στις

19

:

3

0

«

Super

League

Σουρωτή Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός» (Ζ)

Με το μεγάλο ντέρμπι να δεσπόζει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό συνεχίζεται το πρωτάθλημα της

Super

League

με την 9η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε όλα τα επίπεδα και μια νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου μόνο κέρδος θα του προσφέρει. Από την άλλη μεριά, οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος.





Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Novasports1HD

στις

19

:

3

0

«

Super

League

Σουρωτή Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός» (Ζ)

Με το μεγάλο ντέρμπι να δεσπόζει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό συνεχίζεται

το πρωτάθλημα της

Super

League

με την 9η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε όλα τα επίπεδα και μια νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου μόνο κέρδος θα του προσφέρει. Από την άλλη μεριά, οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος.





Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Novacinema

2

HD

στις 22:00

«ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ» (Πρεμιέρα)

Επιστρέφοντας στο δάσος από τον ζωολογικό κήπο όπου ήταν έγκλειστος, ο Φρανκ, ένας σκίουρος με

μοναδικό στιλ, μαθαίνει ότι μια εταιρεία παραγωγής καλλυντικών έχει κλέψει όλα τα βελανίδια!

(Ταινία κινουμένων σχεδίων, Φωνές: Χρήστος Πλαϊνης, Χρήστος Θάνος)





Κυριακή 2

9

Οκτωβρίου

Novacinema

1

HD

στις 22:00

«Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» (Πρεμιέρα)

Στη Βοστόνη της Ποτοαπαγόρευσης, ο γιος ενός αστυνομικού επιλέγει έναν ακραίο τρόπο ζωής κι εργάζεται για τους πιο διαβόητους μαφιόζους της περιοχής. Οι συνέπειες των επιλογών του, όμως, είναι ολέθριες. (Αστυνομική ταινία

,

Μπεν Αφλεκ, Ελ Φάνινγκ)





Η αστυνομική ταινία « Ο Νόμος της Νύχτας » κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά και σε Ά τηλεοπτική προβολή στο Novacinema1HD, την Κυριακή 29 Οκτωβρίου, στις 22:00.

Σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της ταινίας «

Live

by

Night

» είναι ο Μπεν Άφλεκ, ενώ το πρωταγωνιστικό κάστ συμπληρώνουν οι ταλαντούχοι Ελ Φάνινγκ, Μπρένταν Γκλίσον και Κρις Μεσίνα.

Η ταινία έρχεται σε

και σε ήχο

, ενώ μετά την προβολή της θα διατίθεται σε

και

, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της

να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται!





Τρίτη 31 Οκτωβρίου

Novacinema

1

HD

στις 22:00

«ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ» (Πρεμιέρα)

Η Ελενα, Ελληνίδα μετανάστρια στη Γερμανία, εργάζεται ως νταντά ενός κοριτσιού. Ενα πρωί,

όμως, η μικρή εξαφανίζεται και, πανικόβλητη, η Ελενα αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα...

(Κοινωνική ταινία, Γιόρντις Τρίμπελ, Χαρά-Μάτα Γιαννάτου)





Σημαντικές επιλογές κινηματογραφικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων τρέχουν στις υπηρεσίες ...Η ταινία «» περιγράφει την εποχή της Ποτοαπαγόρευσης στη Βοστόνη του ’20, όπου ένα ολόκληρο δίκτυο παράνομων αποστακτηρίων, υπόγειων μπαρ, γκάνγκστερ και διεφθαρμένων αστυνομικών γεννιέται και γιγαντώνεται! Επιστρέφοντας από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τζο Κάφλιν, ο μικρότερος γιος ενός διακεκριμένου αστυνόμου της Βοστώνης, επιλέγει την γλύκα της παρανομίας και γρήγορα γίνεται το δεξί χέρι του αρχιμαφιόζου της περιοχής καθώς αναλαμβάνει τη διακίνηση παράνομου αλκοόλ στην περιοχή της Φλόριντας. Έτσι, ο Τζο αποκτά δύναμη και απολαμβάνει τη χλιδή, την ένταση και την κακή φήμη του παρανόμου. Όμως ο σκοτεινός κόσμος των γκάνγκστερ έχει το τίμημά του…