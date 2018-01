SundanceTV HD Ηighlights "09 - 18 Νοεμβρίου"...

09/11/2017 00:30:00 Unexpected Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 85'

09/11/2017 01:55:00 Chorus Είδος : Δραματική Διάρκεια : 95'

09/11/2017 03:30:00 Ο.Π.Α: Ομοσπονδία Πολιτειών της Αμερικής Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 90'

09/11/2017 05:00:00 Σχέσεις Πάθους (The Fabulous Baker Boys) Είδος : Δραματική Διάρκεια : 110'

09/11/2017 06:50:00 Mammal Είδος : Δραματική Διάρκεια : 100'

09/11/2017 08:30:00 This Cold Life Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

09/11/2017 10:00:00 Unexpected Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 85'

09/11/2017 11:25:00 Chorus Είδος : Δραματική Διάρκεια : 95'

09/11/2017 13:00:00 Ο.Π.Α: Ομοσπονδία Πολιτειών της Αμερικής Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 90'

09/11/2017 14:30:00 Mammal Είδος : Δραματική Διάρκεια : 95'

09/11/2017 16:05:00 This Cold Life Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

09/11/2017 17:35:00 Unexpected Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 85'

09/11/2017 19:00:00 My Friend from the Park (Mi Amiga del Parque) Είδος : Δραματική Διάρκεια : 85'

09/11/2017 20:25:00 Portrait of Wally Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

09/11/2017 22:00:00 Hell on Wheels - 5ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 45'

09/11/2017 22:45:00 Black Είδος : Κιν. σχεδίων Διάρκεια : 15'

09/11/2017 23:00:00 The Principal - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

10/11/2017 00:00:00 Mosquita y Mari Είδος : Δραματική Διάρκεια : 85'

10/11/2017 01:25:00 Bigger Stronger Faster Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

10/11/2017 03:10:00 Sembene! Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

10/11/2017 04:35:00 My Friend from the Park (Mi Amiga del Parque) Είδος : Δραματική Διάρκεια : 85'

10/11/2017 06:00:00 Hell on Wheels - 5ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 45'

10/11/2017 06:45:00 Black Είδος : Κιν. σχεδίων Διάρκεια : 15'

10/11/2017 07:00:00 The Principal - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

10/11/2017 08:00:00 Portrait of Wally Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

10/11/2017 09:30:00 Mosquita y Mari Είδος : Δραματική Διάρκεια : 85'

10/11/2017 10:55:00 Sembene! Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

10/11/2017 12:20:00 My Friend from the Park (Mi Amiga del Parque) Είδος : Δραματική Διάρκεια : 85'

10/11/2017 13:45:00 Black Είδος : Κιν. σχεδίων Διάρκεια : 15'

10/11/2017 14:00:00 Hell on Wheels - 5ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 45'

10/11/2017 14:45:00 Le Reste Est L'oeuvre De L'homme Είδος : Δραματική Διάρκεια : 15'

10/11/2017 15:00:00 The Principal - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

10/11/2017 16:00:00 Portrait of Wally Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

10/11/2017 17:35:00 Mosquita y Mari Είδος : Δραματική Διάρκεια : 85'

10/11/2017 19:00:00 Le Reste Est L'oeuvre De L'homme Είδος : Δραματική Διάρκεια : 15'

10/11/2017 19:15:00 Bigger Stronger Faster Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

10/11/2017 21:00:00 A Small Section of the World Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 60'

10/11/2017 22:00:00 Fear The Walking Dead - 3ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 45'

10/11/2017 22:45:00 Ringo Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 15'

10/11/2017 23:00:00 The Russian Woodpecker Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

11/11/2017 00:20:00 Love The Beast Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

11/11/2017 01:55:00 The Rise and Rise of Bitcoin Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

11/11/2017 03:30:00 Το Αριστερό μου Πόδι (My Left Foot) Είδος : Βιογραφία Διάρκεια : 100'

11/11/2017 05:10:00 Bigger Stronger Faster Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

11/11/2017 06:55:00 Heaven Adores You Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

11/11/2017 08:40:00 The Russian Woodpecker Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

11/11/2017 10:00:00 Love The Beast Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

11/11/2017 11:35:00 The Rise and Rise of Bitcoin Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

11/11/2017 13:10:00 Το Αριστερό μου Πόδι (My Left Foot) Είδος : Βιογραφία Διάρκεια : 105'

11/11/2017 14:55:00 Bigger Stronger Faster Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

11/11/2017 16:40:00 The Russian Woodpecker Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

11/11/2017 18:00:00 Hell on Wheels - 5ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 45'

11/11/2017 18:45:00 Le Reste Est L'oeuvre De L'homme Είδος : Δραματική Διάρκεια : 15'

11/11/2017 19:00:00 Leidi Είδος : Δραματική Διάρκεια : 20'

11/11/2017 19:20:00 Heaven Adores You Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

11/11/2017 21:05:00 The Strongest Man Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 100'

11/11/2017 22:45:00 Le Reste Est L'oeuvre De L'homme Είδος : Δραματική Διάρκεια : 15'

11/11/2017 23:00:00 Monk with a Camera Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

12/11/2017 00:30:00 Free and Easy Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 95'

12/11/2017 02:05:00 Five Star Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 80'

12/11/2017 03:25:00 Big Sur Είδος : Δραματική Διάρκεια : 80'

12/11/2017 04:45:00 Heaven Adores You Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 100'

12/11/2017 06:25:00 The Strongest Man Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 100'

12/11/2017 08:05:00 Monk with a Camera Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

12/11/2017 09:35:00 Free and Easy Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 95'

12/11/2017 11:10:00 Five Star Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 80'

12/11/2017 12:30:00 Big Sur Είδος : Δραματική Διάρκεια : 80'

12/11/2017 13:50:00 Heaven Adores You Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

12/11/2017 15:35:00 The Strongest Man Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 100'

12/11/2017 17:15:00 Monk with a Camera Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

12/11/2017 18:45:00 Le Reste Est L'oeuvre De L'homme Είδος : Δραματική Διάρκεια : 15'

12/11/2017 19:00:00 Τζόζεφ Νιούμαν Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

12/11/2017 20:25:00 Orion: The Man Who Would Be King Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

12/11/2017 21:55:00 Τα Μυστικά του Τάφου (Grave Secrets) Είδος : Μυστηρίου Διάρκεια : 65'

12/11/2017 23:00:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 55'

12/11/2017 23:55:00 Τάικ, η Ανυπότακτη Ελεφαντίνα Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

13/11/2017 01:15:00 Cloro Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 95'

13/11/2017 02:50:00 Uncertain Terms Είδος : Δραματική Διάρκεια : 70'

13/11/2017 04:00:00 Τζόζεφ Νιούμαν Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

13/11/2017 05:25:00 Orion: The Man Who Would Be King Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

13/11/2017 07:00:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 55'

13/11/2017 07:55:00 Τάικ, η Ανυπότακτη Ελεφαντίνα Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

13/11/2017 09:15:00 Cloro Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 95'

13/11/2017 10:50:00 Uncertain Terms Είδος : Δραματική Διάρκεια : 70'

13/11/2017 12:00:00 Τζόζεφ Νιούμαν Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

13/11/2017 13:25:00 Orion: The Man Who Would Be King Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

13/11/2017 14:55:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 55'

13/11/2017 15:50:00 Τάικ, η Ανυπότακτη Ελεφαντίνα Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

13/11/2017 17:10:00 Cloro Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 95'

13/11/2017 18:45:00 Ringo Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 15'

13/11/2017 19:00:00 Scottish Mussel Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 95'

13/11/2017 20:35:00 Top Spin Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

13/11/2017 21:55:00 Τα Μυστικά του Τάφου (Grave Secrets) Είδος : Μυστηρίου Διάρκεια : 65'

13/11/2017 23:00:00 Κατ' οίκον Περιορισμός Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

14/11/2017 00:30:00 The Chinese Mayor Είδος : Βιογραφία Διάρκεια : 90'

14/11/2017 02:00:00 Hello, I Must Be Going Είδος : Αισθηματική Διάρκεια : 90'

14/11/2017 03:30:00 Scottish Mussel Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 95'

14/11/2017 05:05:00 Top Spin Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

14/11/2017 06:30:00 Τα Μυστικά του Τάφου (Grave Secrets) Είδος : Μυστηρίου Διάρκεια : 65'

14/11/2017 07:35:00 Κατ' οίκον Περιορισμός Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

14/11/2017 09:05:00 The Chinese Mayor Είδος : Βιογραφία Διάρκεια : 90'

14/11/2017 10:35:00 Top Spin Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

14/11/2017 12:00:00 Hello, I Must Be Going Είδος : Αισθηματική Διάρκεια : 90'

14/11/2017 13:30:00 Scottish Mussel Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 95'

14/11/2017 15:05:00 Τα Μυστικά του Τάφου (Grave Secrets) Είδος : Μυστηρίου Διάρκεια : 65'

14/11/2017 16:10:00 Κατ' οίκον Περιορισμός Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

14/11/2017 17:40:00 Top Spin Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

14/11/2017 19:00:00 Bob and the Trees Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 95'

14/11/2017 20:35:00 Η Τέχνη της Φάρσας Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

14/11/2017 22:00:00 The Principal - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

14/11/2017 23:00:00 The Fits Είδος : Δραματική Διάρκεια : 70'

15/11/2017 00:10:00 Prince Είδος : Δραματική Διάρκεια : 75'

15/11/2017 01:25:00 Help Us Find Sunil Tripathi Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 75'

15/11/2017 02:40:00 Η Τέχνη της Φάρσας Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

15/11/2017 04:05:00 The Wrecking Crew Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 100'

15/11/2017 05:45:00 Ringo Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 15'

15/11/2017 06:00:00 The Principal - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

15/11/2017 07:00:00 Hello Carter Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 80'

15/11/2017 08:20:00 Bob and the Trees Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 95'

15/11/2017 09:55:00 Η Τέχνη της Φάρσας Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

15/11/2017 11:20:00 The Fits Είδος : Δραματική Διάρκεια : 70'

15/11/2017 12:30:00 Prince Είδος : Δραματική Διάρκεια : 75'

15/11/2017 13:45:00 Ringo Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 15'

15/11/2017 14:00:00 The Principal - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

15/11/2017 15:00:00 Help Us Find Sunil Tripathi Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 75'

15/11/2017 16:15:00 Bob and the Trees Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 95'

15/11/2017 17:50:00 The Fits Είδος : Δραματική Διάρκεια : 70'

15/11/2017 19:00:00 A Master Builder Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 130'

15/11/2017 21:10:00 Lost Songs: The Basement Tapes Continued Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 110'

15/11/2017 23:00:00 The Pulitzer at 100 Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

16/11/2017 00:35:00 They Look Like People Είδος : Θρίλερ Διάρκεια : 80'

16/11/2017 01:55:00 Maria Montez: The Movie Είδος : Βιογραφία Διάρκεια : 100'

16/11/2017 03:35:00 Yallah! Underground Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 85'

16/11/2017 05:00:00 The New Girlfriend Είδος : Θρίλερ Διάρκεια : 85'

16/11/2017 06:25:00 A Master Builder Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 130'

16/11/2017 08:35:00 Lost Songs: The Basement Tapes Continued Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 110'

16/11/2017 10:25:00 They Look Like People Είδος : Θρίλερ Διάρκεια : 80'

16/11/2017 11:45:00 Maria Montez: The Movie Είδος : Βιογραφία Διάρκεια : 105'

16/11/2017 13:30:00 Yallah! Underground Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

16/11/2017 15:00:00 A Master Builder Είδος : Κοινωνική Διάρκεια : 130'

16/11/2017 17:10:00 Lost Songs: The Basement Tapes Continued Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 110'

16/11/2017 19:00:00 Glassland Είδος : Δραματική Διάρκεια : 90'

16/11/2017 20:30:00 The Jam: About the Young Idea Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

16/11/2017 22:00:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

16/11/2017 23:00:00 Acceptable Risk - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

17/11/2017 00:00:00 The Death and Resurrection Show Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 150'

17/11/2017 02:30:00 Ivy Είδος : Δραματική Διάρκεια : 105'

17/11/2017 04:15:00 Glassland Είδος : Δραματική Διάρκεια : 90'

17/11/2017 05:45:00 Ringo Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 15'

17/11/2017 06:00:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

17/11/2017 07:00:00 Acceptable Risk - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

17/11/2017 08:00:00 The Jam: About the Young Idea Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

17/11/2017 09:30:00 The Death and Resurrection Show Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 150'

17/11/2017 12:00:00 Ivy Είδος : Δραματική Διάρκεια : 105'

17/11/2017 13:45:00 Ringo Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 15'

17/11/2017 14:00:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

17/11/2017 15:00:00 Acceptable Risk - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

17/11/2017 16:00:00 Glassland Είδος : Δραματική Διάρκεια : 90'

17/11/2017 17:30:00 The Jam: About the Young Idea Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 90'

17/11/2017 19:00:00 Upstate Είδος : Δραματική Διάρκεια : 80'

17/11/2017 20:20:00 The Strongest Man Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 100'

17/11/2017 22:00:00 Fear The Walking Dead - 3ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 45'

17/11/2017 22:45:00 Le Reste Est L'oeuvre De L'homme Είδος : Δραματική Διάρκεια : 15'

17/11/2017 23:00:00 Carpinteros Είδος : Δραματική Διάρκεια : 110'

18/11/2017 00:50:00 Vegalta: Soccer, Tsunami And The Hope Of A Nation Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 65'

18/11/2017 01:55:00 Jane Wants A Boyfriend Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 100'

18/11/2017 03:35:00 Magician: The Astonishing Life and Work of Orson Welles Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

18/11/2017 05:10:00 It's Not Yet Dark Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

18/11/2017 06:30:00 Upstate Είδος : Δραματική Διάρκεια : 80'

18/11/2017 07:50:00 Silicon Cowboys Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

18/11/2017 09:10:00 Carpinteros Είδος : Δραματική Διάρκεια : 110'

18/11/2017 11:00:00 Vegalta: Soccer, Tsunami And The Hope Of A Nation Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 65'

18/11/2017 12:05:00 Jane Wants A Boyfriend Είδος : Κωμωδία Διάρκεια : 100'

18/11/2017 13:45:00 Magician: The Astonishing Life and Work of Orson Welles Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 95'

18/11/2017 15:20:00 Upstate Είδος : Δραματική Διάρκεια : 80'

18/11/2017 16:40:00 Τάικ, η Ανυπότακτη Ελεφαντίνα Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 80'

18/11/2017 18:00:00 Deep Water - 1ος Κύκλος Είδος : Σειρές Διάρκεια : 60'

18/11/2017 19:00:00 Η Πρώτη Ταινία Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 115'

18/11/2017 20:55:00 No No: A Dockumentary Είδος : Ντοκιμαντέρ Διάρκεια : 105'

18/11/2017 22:40:00 Nicoleta Είδος : Δραματική Διάρκεια : 20'