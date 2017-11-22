NovaChristmasHD Highlights 2017-2018...
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SATURDAY DECEMBER 16TH, 2017
21:30 ΣΙΚΑΓΟ ΚΓΣΕ
(CHICAGO)
23:30 SING STREET ΚΓΣΑ
SUNDAY DECEMBER 17TH, 2017
21:30 Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ... ΛΕΡΑ Κ15
(BAD SANTA)
23:10 ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΑΝΓΚΟ ΚΓΣΑ
(OUR LAST TANGO)
MONDAY DECEMBER 18TH, 2017
21:30 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΚΓΣΕ
(SUNSHINE ON LEITH)
23:15 ΠΟΤΕ ΠΕΦΤΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΚΓΣΑ
(BEYOND THE LIGHTS)
TUESDAY DECEMBER 19TH, 2017
21:30 CHRISTMAS COOKIES ΚΓΣΕ P
23:05 ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΜΟΥ ΚΓΣΕ
(THE WEDDING SINGER)
WEDNESDAY DECEMBER 20TH, 2017
21:30 ΑΝΝΥ
(ANNIE)
23:40 ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΠΟΠ 2 ΚΓΣΑ
(PITCH PERFECT 2)
THURSDAY DECEMBER 21ST, 2017
21:30 OPERATION CHRISTMAS ΚΓΣΕ P
23:05 ΜΙΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Κ15
(MILES AHEAD)
FRIDAY DECEMBER 22ND, 2017
21:30 BURLESQUE ΚΓΣΕ
23:35 ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΚΓΣΑ
(THE FULL MONTY)
SATURDAY DECEMBER 23RD, 2017
21:30 ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΚΓΣΕ
(MIXED NUTS)
23:15 MOULIN ROUGE! ΚΓΣΕ
SUNDAY DECEMBER 24TH, 2017
21:30 CHRISTMAS COOKIES ΚΓΣΕ
23:05 DALIDA ΚΓΣΑ
MONDAY DECEMBER 25TH, 2017
21:30 OPERATION CHRISTMAS ΚΓΣΕ
23:00 LA LA LAND ΚΓΣΕ
TUESDAY DECEMBER 26TH, 2017
21:30 OFFICE CHRISTMAS PARTY Κ15
23:25 ΔΥΟ ΤΡΕΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΓΣΕ
(THE PRODUCERS)
WEDNESDAY DECEMBER 27TH, 2017
21:30 ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ K ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ
(TROLLS)
23:05 ΣΙΚΑΓΟ ΚΓΣΕ
(CHICAGO)
THURSDAY DECEMBER 28TH, 2017
21:30 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ ΚΓΣΕ
(GENTLEMEN PREFER BLONDES)
23:05 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΚΓΣΕ
(SUNSHINE ON LEITH)
21:30 THE BRIDGE 2 ΚΓΣΕ
23:05 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS
21:30 Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ... ΛΕΡΑ Κ15
(BAD SANTA)
23:10 ΑΝΝΥ
(ANNIE)
21:30 Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΗ ΛΕΡΑ Κ15
(BAD SANTA 2)
23:05 BURLESQUE ΚΓΣΕ
21:30 THE BRIDGE 2 ΚΓΣΕ
23:05 MOULIN ROUGE! ΚΓΣΕ
TUESDAY JANUARY 2ND, 2018
21:30 Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ K ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ
(BALLERINA)
23:00 ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ ΚΓΣΕ
(GENTLEMEN PREFER BLONDES)
WEDNESDAY JANUARY 3RD, 2018
21:30 LA LA LAND ΚΓΣΕ
23:45 SING STREET ΚΓΣΑ
THURSDAY JANUARY 4TH, 2018
21:30 ΔΥΟ ΤΡΕΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΓΣΕ
(THE PRODUCERS)
23:45 ΖΗΣΕ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΚΓΣΕ
(HIGH STRUNG)
FRIDAY JANUARY 5TH, 2018
21:30 ΠΟΤΕ ΠΕΦΤΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΚΓΣΑ
(BEYOND THE LIGHTS)
23:30 DALIDA ΚΓΣΑ