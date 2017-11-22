NovaChristmasHD Highlights 2017-2018...

Η εορταστική ζώνη NovaChristmas HD επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές στιγμές, που θα ομορφύνουν ακόμα περισσότερο τις γιορτές των Χριστουγέννων (Θέση 199 - Nova EPG). To κανάλι των Χριστουγέννων ενεργοποιείτε από τις 16 Δεκεμβρίου 2017 και θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου 2018, καθημερινά με δυο ταινίες κάθε βράδυ...

NovaChristmasHD Highlights 2017-2018... 
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SATURDAY DECEMBER 16TH, 2017
21:30   ΣΙΚΑΓΟ     ΚΓΣΕ
            (CHICAGO)
23:30   SING STREET     ΚΓΣΑ

SUNDAY DECEMBER 17TH, 2017
21:30   Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ... ΛΕΡΑ      Κ15
            (BAD SANTA)
23:10   ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΣ ΤΑΝΓΚΟ     ΚΓΣΑ
            (OUR LAST TANGO)

MONDAY DECEMBER 18TH, 2017
21:30   ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ     ΚΓΣΕ
            (SUNSHINE ON LEITH)
23:15   ΠΟΤΕ ΠΕΦΤΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ     ΚΓΣΑ
            (BEYOND THE LIGHTS)

TUESDAY DECEMBER 19TH, 2017
21:30   CHRISTMAS COOKIES     ΚΓΣΕ   P
23:05   ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΜΟΥ     ΚΓΣΕ
            (THE WEDDING SINGER)

WEDNESDAY DECEMBER 20TH, 2017
21:30   ΑΝΝΥ    
            (ANNIE)
23:40   ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΠΟΠ 2     ΚΓΣΑ
            (PITCH PERFECT 2)

THURSDAY DECEMBER 21ST, 2017
21:30   OPERATION CHRISTMAS     ΚΓΣΕ P
23:05   ΜΙΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ     Κ15
            (MILES AHEAD)

FRIDAY DECEMBER 22ND, 2017
21:30   BURLESQUE     ΚΓΣΕ
23:35   ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ     ΚΓΣΑ
            (THE FULL MONTY)

SATURDAY DECEMBER 23RD, 2017
21:30   ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ     ΚΓΣΕ
            (MIXED NUTS)
23:15   MOULIN ROUGE!     ΚΓΣΕ

SUNDAY DECEMBER 24TH, 2017
21:30   CHRISTMAS COOKIES     ΚΓΣΕ
23:05   DALIDA     ΚΓΣΑ

MONDAY DECEMBER 25TH, 2017
21:30   OPERATION CHRISTMAS     ΚΓΣΕ
23:00   LA LA LAND     ΚΓΣΕ


TUESDAY DECEMBER 26TH, 2017
21:30   OFFICE CHRISTMAS PARTY     Κ15
23:25   ΔΥΟ ΤΡΕΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ     ΚΓΣΕ
            (THE PRODUCERS)

WEDNESDAY DECEMBER 27TH, 2017
21:30   ΟΙ ΕΥΧΟΥΛΗΔΕΣ     K   ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ
            (TROLLS)
23:05   ΣΙΚΑΓΟ     ΚΓΣΕ
            (CHICAGO)
  
THURSDAY DECEMBER 28TH, 2017
21:30   ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ     ΚΓΣΕ
            (GENTLEMEN PREFER BLONDES)
23:05   ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ     ΚΓΣΕ
            (SUNSHINE ON LEITH)

FRIDAY DECEMBER 29TH, 2017
21:30   THE BRIDGE 2     ΚΓΣΕ
23:05   THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS

SATURDAY DECEMBER 30TH, 2017
21:30   Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ... ΛΕΡΑ      Κ15
            (BAD SANTA)
23:10   ΑΝΝΥ    
            (ANNIE)

SUNDAY DECEMBER 31ST, 2017
21:30   Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΗ ΛΕΡΑ     Κ15
            (BAD SANTA 2)
23:05   BURLESQUE     ΚΓΣΕ

MONDAY JANUARY 1ST, 2018
21:30   THE BRIDGE 2     ΚΓΣΕ
23:05   MOULIN ROUGE!     ΚΓΣΕ

TUESDAY JANUARY 2ND, 2018
21:30   Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ     K ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΜΕΝΗ
            (BALLERINA)
23:00   ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΙΣ ΞΑΝΘΕΣ     ΚΓΣΕ
            (GENTLEMEN PREFER BLONDES)

WEDNESDAY JANUARY 3RD, 2018
21:30   LA LA LAND     ΚΓΣΕ
23:45   SING STREET     ΚΓΣΑ
THURSDAY JANUARY 4TH, 2018
21:30   ΔΥΟ ΤΡΕΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ   ΚΓΣΕ
            (THE PRODUCERS)
23:45   ΖΗΣΕ ΜΕ ΡΥΘΜΟ     ΚΓΣΕ
            (HIGH STRUNG)

FRIDAY JANUARY 5TH, 2018
21:30   ΠΟΤΕ ΠΕΦΤΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ     ΚΓΣΑ
            (BEYOND THE LIGHTS)

23:30   DALIDA     ΚΓΣΑ